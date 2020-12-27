Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
20:20 27.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Дачники сэкономят на кадастровых работах

Дачники с конца марта 2021 года смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Инициировать их смогут как председатели дачных объединений, так и непосредственно обитатели дачного товарищества. Закон об этом публикует "Российская газета".
Кадастровые работы для шести соток обойдутся в 10 тысяч рублей. Фото: РИА Новости Кадастровые работы для шести соток обойдутся в 10 тысяч рублей. Фото: РИА Новости
Кадастровые работы для шести соток обойдутся в 10 тысяч рублей. Фото: РИА Новости

Сейчас, как пояснили в Федеральной кадастровой палате, комплексные кадастровые работы проводятся только по заказу уполномоченного органа местного самоуправления или органа исполнительной власти региона. Владельцы загородной недвижимости вынуждены заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче

"Практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. В отдельных случаях это не единичные недостатки, а системные реестровые ошибки. Поэтому многие собственники недвижимости также заинтересованы в том, чтобы сведения о границах земельных участков были внесены в ЕГРН правильно", - уточняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место.

Сейчас читают

Банки
25.12.2020

Герман Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки

Герман Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки

Глава Сбербанка Герман Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года, при условии отсутствия потрясений в экономике. При этом саму программу он назвал одним из самых удачных шагов правительства

Недвижимость
25.12.2020

Строительство жилья пойдет в рост в 2023 году

Строительство жилья пойдет в рост в 2023 году

Объемы строительства жилья превысят показатели 2019 года в 2023 году. Такие показатели заложены в обновленном паспорте нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин

Недвижимость
24.12.2020

Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки

Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки

Верховный суд утвердил постановление, которое может защитить покупателей квартир от личной финансовой катастрофы. Теперь в договоре продажи квартиры можно предусматривать условие, что продавец будет отвечать за возврат денег в случае признания договора недействительным