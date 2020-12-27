Сейчас, как пояснили в Федеральной кадастровой палате, комплексные кадастровые работы проводятся только по заказу уполномоченного органа местного самоуправления или органа исполнительной власти региона. Владельцы загородной недвижимости вынуждены заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.

"Практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. В отдельных случаях это не единичные недостатки, а системные реестровые ошибки. Поэтому многие собственники недвижимости также заинтересованы в том, чтобы сведения о границах земельных участков были внесены в ЕГРН правильно", - уточняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место.