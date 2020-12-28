Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211; N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) пункт 39 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.";

2) пункт 36 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.";

3) пункт 43 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 23, ст. 3269; 2013, N 30, ст. 4083; 2014, N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 27, ст. 3975; N 29, ст. 4370, 4377; 2016, N 1, ст. 72; N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 53, ст. 8464; 2019, N 10, ст. 892; N 25, ст. 3170) следующие изменения:

1) в части 42 статьи 1 слова "В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при выполнении" заменить словами "При выполнении";

2) в статье 421:

а) абзац первый части 1 дополнить словами ", или территориях, указанных в части 1 статьи 4211 настоящего Федерального закона (далее - территория выполнения комплексных кадастровых работ)";

б) в пункте 5 части 2 после слов "реестровых ошибок в сведениях" дополнить словами "Единого государственного реестра недвижимости", слова "объектов недвижимости" заменить словами "земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала (кварталов), ранее являвшегося территорией выполнения комплексных кадастровых работ, не допускается. В случае, если ранее такие работы были выполнены за счет внебюджетных средств в границах территории, указанной в части 1 статьи 4211 настоящего Федерального закона и представляющей собой часть кадастрового квартала (части кварталов), на оставшейся части территории кадастрового квартала (частях кварталов) допускается выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе за счет бюджетных средств.";

г) в части 41 слова "заказчику комплексных кадастровых работ" заменить словами "в уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, если заказчиком комплексных кадастровых работ является такой орган, либо в орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа";

3) статью 422 изложить в следующей редакции:

"Статья 422. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ. Заказчики комплексных кадастровых работ

1. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется:

1) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, в том числе за счет средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета (далее - за счет бюджетных средств);

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ (далее - за счет внебюджетных средств).

2. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между бюджетами муниципальных образований утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

4. Заказчиком комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет бюджетных средств, является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа в случае принятия решения о выполнении комплексных кадастровых работ за счет бюджетных средств не позднее пяти рабочих дней после принятия данного решения размещают на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта), в печатных средствах массовой информации и сетевых изданиях, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных правовых актов, информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ. Такое информационное сообщение должно содержать перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ, планируемые сроки выполнения и источники финансирования указанных работ. Информационное сообщение должно быть доступно для прочтения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение не менее чем тридцать дней со дня его размещения.

6. Заказчиками комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, являются правообладатели объектов недвижимости, за счет средств которых осуществляется выполнение таких работ в отношении принадлежащих им объектов недвижимости, расположенных на указанных в части 1 статьи 4211 настоящего Федерального закона территориях. От имени заказчиков вправе выступать лицо, действующее в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона, а также представитель:

1) правообладателей садовых, огородных земельных участков и (или) находящихся на таких участках объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, уполномоченный решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

2) правообладателей гаражей и (или) земельных участков, на которых они расположены, уполномоченный решением общего собрания членов гаражного кооператива, объединяющего таких правообладателей;

3) участников иного гражданско-правового сообщества, являющихся правообладателями объектов недвижимости, если таким правообладателям принадлежат земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, указанные в части 1 статьи 421 настоящего Федерального закона и расположенные в границах территории, составляющей единый, неразрывный элемент планировочной структуры или совокупность смежных элементов планировочной структуры на территории одного муниципального образования, уполномоченный решением общего собрания участников данного гражданско-правового сообщества (в случаях, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части).";

4) статью 423 изложить в следующей редакции:

"Статья 423. Основания выполнения комплексных кадастровых работ. Исполнители комплексных кадастровых работ

1. Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет бюджетных средств, выполняются на основании государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ, заключаемого заказчиком таких работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда на выполнение комплексных кадастровых работ, заключаемого заказчиками таких работ в соответствии с требованиями гражданского законодательства и требованиями, установленными статьями 422, 426 и 427 настоящего Федерального закона для указанного договора, с учетом особенностей, установленных статьями 421 и 4211 настоящего Федерального закона.

3. Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровым инженером (далее также - исполнитель комплексных кадастровых работ), являющимся:

1) работником юридического лица, указанного в статье 33 настоящего Федерального закона, с которым заказчиком (заказчиками) комплексных кадастровых работ заключен указанный в части 1 или 2 настоящей статьи контракт или договор, на основании которых будут выполняться такие работы;

2) индивидуальным предпринимателем, указанным в статье 32 настоящего Федерального закона, с которым заказчиком (заказчиками) комплексных кадастровых работ заключен указанный в части 1 или 2 настоящей статьи контракт или договор, на основании которых будут выполняться такие работы.";

5) в статье 426:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

"3) утверждение карты-плана территории органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории;";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Карта-план территории утверждается:

1) органом местного самоуправления либо исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, являющимися заказчиком комплексных кадастровых работ, в случае, если выполнение таких работ финансируется за счет бюджетных средств;

2) уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо органом исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, на территории которого выполнялись такие работы, в случае, если выполнение таких работ финансируется за счет внебюджетных средств.";

в) в части 2:

в пункте 2 слова "в соответствии с частью 1 статьи 421 настоящего Федерального закона" исключить;

в пункте 5 слова "и утверждения, а также сведения об указанных в части 41 статьи 421 настоящего Федерального закона выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, предусмотренную частью 4 статьи 428 настоящего Федерального закона, при наличии таких сведений и (или) информации" исключить;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) представляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, сведения об указанных в части 41 статьи 421 настоящего Федерального закона выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную частью 4 статьи 428 настоящего Федерального закона информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке, при наличии таких сведений и (или) информации;";

г) в части 3 слова "городских и сельских поселений, органах местного самоуправления городских округов," заменить словами "муниципальных округов, городских округов, органах местного самоуправления поселений,";

д) в части 41 слова "орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального района, орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя" заменить словами "исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа или поселения";

е) в части 5 слова "в соответствии с частью 1 статьи 421 настоящего Федерального закона" исключить;

ж) в части 6 слова "в соответствии с частью 1 статьи 421 настоящего Федерального закона" исключить;

з) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Заказчик комплексных кадастровых работ в случае выполнения комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет бюджетных средств, после рассмотрения проекта карты-плана территории направляет его в согласительную комиссию.";

и) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, после рассмотрения проекта карты-плана территории, представленного согласительной комиссией, утверждает карту-план территории и в срок не более трех рабочих дней со дня утверждения направляет ее в орган регистрации прав в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".";

6) в статье 427:

а) пункт 3 части 1 после слов "органов местного самоуправления муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

б) в части 2 слова "в соответствии с частью 1 статьи 421 настоящего Федерального закона" исключить;

в) абзац первый части 4 после слов "с контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ" дополнить словами ", договором подряда на выполнение комплексных кадастровых работ";

7) в статье 428:

а) в части 2 слова "определяется с учетом утвержденных" заменить словами "определяется с использованием утвержденных";

б) в пункте 2 части 4 слова "о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ" заменить словами "о границах фактического использования земельных участков", дополнить словами "в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и если для указанной цели требуется образование новых земельных участков в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке";

8) в статье 4210:

а) часть 1 после слов "со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ" дополнить словами "или со дня получения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в случае финансирования выполнения таких работ за счет внебюджетных средств,", слова "органом местного самоуправления городского округа" заменить словами "органом местного самоуправления муниципального округа, городского округа";

б) в пункте 3 части 2 слова "органа местного самоуправления городского округа" заменить словами "органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа";

в) в части 3 после слов "местного самоуправления" дополнить словами "муниципального округа,", слова "и лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества, если комплексные кадастровые работы выполняются в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд" заменить словами "лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости (в том числе садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества) либо членов потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительного или гаражного) либо иного гражданско-правового сообщества, указанного в пункте 3 части 6 статьи 422 настоящего Федерального закона, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет бюджетных средств, а в случае, если выполнение таких работ финансируется за счет внебюджетных средств, - заказчики комплексных кадастровых работ (их представитель)";

г) часть 8 после слов "заказчиком комплексных кадастровых работ" дополнить словами "в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет бюджетных средств, или органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет внебюджетных средств,";

д) в части 9:

абзац первый после слов "заказчик комплексных кадастровых работ" дополнить словами "в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет бюджетных средств, или орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется за счет внебюджетных средств,";

пункт 1 дополнить словами "в случае, если такой орган не является заказчиком комплексных кадастровых работ";

е) в части 10 слова "орган кадастрового учета" заменить словами "орган регистрации прав";

ж) в части 19 слова "заказчику комплексных кадастровых работ" заменить словами "в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории,";

9) главу 41 дополнить статьей 4211 следующего содержания:

"Статья 4211. Особенности выполнения комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств

1. Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, могут быть выполнены независимо от кадастрового деления:

1) в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

2) в границах территории, используемой членами гаражного кооператива, объединяющего правообладателей гаражей и (или) земельных участков, занятых такими гаражами, расположенных в границах этой территории;

3) в границах расположенного на территории одного муниципального образования единого, неразрывного элемента планировочной структуры или совокупности смежных элементов планировочной структуры, на территории которого (которых) расположены принадлежащие участникам иного, не указанного в пунктах 1 и 2 настоящей части гражданско-правового сообщества, в том числе членам товарищества собственников недвижимости, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и (или) земельные участки, включая земельные участки, на которых размещены такие здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

2. Комплексные кадастровые работы в границах определенных в соответствии с частью 1 настоящей статьи территорий выполняются в отношении всех объектов недвижимости, соответствующих указанным в части 1 статьи 421 настоящего Федерального закона требованиям. До заключения договора подряда на выполнение комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств заказчики таких работ направляют в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа, в границах которого расположена территория комплексных кадастровых работ, и в уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации запрос о предоставлении информации о планировании указанными органами выполнения таких работ за счет бюджетных средств. Указанные органы в срок не более чем десять рабочих дней со дня получения данного запроса направляют информацию о планировании выполнения комплексных кадастровых работ за счет бюджетных средств на территории, указанной в данном запросе, с указанием периода (срока) выполнения таких работ либо об отсутствии запланированного выполнения комплексных кадастровых работ за счет бюджетных средств применительно к соответствующей территории.

3. При выполнении комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, получение сведений Единого государственного реестра недвижимости, государственного адресного реестра и иных необходимых для выполнения таких работ сведений, материалов или документов осуществляется исполнителем комплексных кадастровых работ самостоятельно, если иное не установлено договором подряда на выполнение комплексных кадастровых работ.

4. Заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора подряда на выполнение комплексных кадастровых работ обеспечивают информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения таких работ путем:

1) размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта);

2) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории;

3) размещения или обеспечения размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на информационных щитах в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.

5. Орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, в течение пяти рабочих дней со дня получения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения таких работ путем:

1) опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) его правовых актов, а также путем размещения извещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта);

2) размещения или обеспечения размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на своих информационных щитах;

3) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в орган местного самоуправления поселения, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, для размещения на официальном сайте поселения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта) и на информационных щитах органа местного самоуправления такого поселения;

4) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и для опубликования в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации;

5) направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в орган регистрации прав для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и отображения сведений о территории выполнения комплексных кадастровых работ на кадастровых картах, в том числе публичных кадастровых картах.

6. Заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, после рассмотрения проекта карты-плана территории направляют его в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, для последующего направления в согласительную комиссию.

7. Орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, в течение пяти календарных дней со дня получения проекта карты-плана территории направляет его в согласительную комиссию.

8. Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном статьей 4210 настоящего Федерального закона.";

10) часть 3 статьи 45 признать утратившей силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2017, N 27, ст. 3938; 2018, N 15, ст. 2031; N 32, ст. 5133; 2019, N 25, ст. 3170) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 19 после слов "уполномоченные на утверждение карты-плана территории," дополнить словами "в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения";

2) статью 43 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. В срок не более пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений и (или) осуществления государственного кадастрового учета на основании карты-плана территории, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, орган регистрации прав размещает в личном кабинете кадастрового инженера, подготовившего карту-план территории, и направляет в электронном виде заказчикам таких работ уведомление, в котором указывается информация о результатах рассмотрения заявления: перечень объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в соответствии с частью 4 настоящей статьи, перечень объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости на основании карты-плана территории в соответствии с частью 5 настоящей статьи, а также в случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи, перечень объектов недвижимости, содержащиеся в карте-плане территории сведения о которых не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с указанием причин невнесения таких сведений. Форма уведомления о результатах внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, полученных при выполнении комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, утверждается органом нормативно-правового регулирования.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4766; 2020, N 22, ст. 3383; N 31, ст. 5066; N 46, ст. 7213) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 5 слова "21 и 22" заменить словами "21, 22 и 24";

2) в статье 17:

а) часть 1 дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24) принятие решения о выполнении в границах территории садоводства или огородничества комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени членов товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, при заключении договора подряда на выполнение таких работ и в иных предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случаях в целях организации выполнения таких работ в качестве их заказчика, в том числе представлять интересы членов товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в составе согласительной комиссии, созданной в соответствии со статьей 4210 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".";

б) в части 2 цифры "21 - 23" заменить цифрами "21 - 24";

в) в части 3 слова "21 и 22" заменить словами "21, 22 и 24";

г) в части 16 слова "21 и 22" заменить словами "21, 22 и 24";

д) в части 22 цифры "21 - 23" заменить цифрами "21 - 24";

е) в части 23 цифры "21 - 23" заменить цифрами "21 - 24";

ж) в части 27 слова "21 и 22" заменить словами "21, 22 и 24".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин