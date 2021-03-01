Дачники получили право заказывать комплексные кадастровые работы

Комплексные кадастровые работы позволяют разом исправить все ошибки с границами участков в СНТ, а кроме того - они в десять раз дешевле. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Обычные кадастровые работы в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.

"Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту реестровую ошибку в индивидуальном порядке, владельцу участка нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате соседу также нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на свое место. Дорого и долго, причем не все соседи готовы заплатить 10-12 тысяч рублей за повторное межевание, а если сосед не согласен либо его невозможно найти, приходится согласовывать границы через суд", - поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Комплексные кадастровые работы дают возможность одновременно уточнить все границы участков, поставить на учет ранее не отмежеванные участки, то есть исправить все реестровые ошибки. Есть возможность корректировки площади участков в пределах 10% от указанной в документах, а также увеличения участка с учетом фактического землепользования.