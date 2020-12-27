Дед Мороз выбрал "Буханку" для своей мобильной усадьбы

"Буханка" в очередной раз подтвердила тезис о том, что является самым универсальным автомобилем Ульяновского автозавода. В конце декабря и начале января эту машину будет использовать Дед Мороз для передвижений по Омску.

- Мы рады, что именно наш автомобиль станет для сибиряков символом праздника! - прокомментировал появление такого транспортного средства официальный аккаунт УАЗа в соцсети "ВКонтакте".

Там добавили, что считают "Буханку" не столько самым универсальным, сколько самым харизматичным автомобилем в модельном ряду бренда. Надо лишь добавить "оригинальную расцветку и яркий декор, поздравительные надписи и новогоднее оформление салона" - и получится "мобильная усадьба Деда Мороза".

Фото: Пресс-служба УАЗа

Как пояснили в департаменте культуры мэрии Омска, празднично украшенный микроавтобус будет курсировать по центральным улицам с 26 декабря по 10 января. Его цель - "создавать праздничную атмосферу и поднимать настроение омичам и гостям города" в условиях пандемии. Сами Дед Мороз и Снегурочка в этом году по понятным причинам поздравлять жителей во дворах и на остановках не будут. Но необычная "Буханка" сможет создать новогоднюю атмосферу - из ее динамиков на крыше будут звучать новогодние мелодии.

"Внешний вид и внутренний интерьер транспортного средства разработаны дизайнером специально к Новому году и не имеют аналогов в других городах", - пояснили в мэрии.

Судя по фото, размещенных на странице УАЗа, внутри микроавтобуса, отделанного под русскую избу, разместятся украшенная елка, сундук и коробки с подарками.