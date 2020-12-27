"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное

Новости

Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки 12:50
Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 18:10
Рубрика: Общество

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное

Текст: Ксения Колесникова
Про "домашку" на каникулах:
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Каникулы нужны не для выполнения учебных планов, а для отдыха. Лучше провести их с семьей. Не забывайте о мерах защиты здоровья.

Про прививку от СOVID-19:

- Одна из важных мер - вакцинация от коронавируса. Она способна помочь нам сохранить приоритетный очный формат обучения. Я привился нашей отечественной вакциной "Спутник V". Я бы рекомендовал прививаться и беречь свое здоровье и здоровье близких, особенно педагогам.

Про возвращение к очному обучению:

- В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области, и в других регионах. Мы на это надеемся. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Про законопроект о дистанционном обучении:

- Новый законопроект разделяет полномочия минобрнауки и минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация.

Про ЕГЭ и ОГЭ:

- Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

- Досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ отменяется. ЕГЭ пройдет только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

- Основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9 классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

- Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

- Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали "За особые успехи в обучении" в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов ЕГЭ.

Про итоговую контрольную по истории:

- Мы не вводим обязательные контрольные работы по истории или по какому-то другому предмету помимо тех, которые уже есть. Мы не планируем дополнительных оценочных процедур.

Про зарплаты учителей:

- Есть определенные проблемы в части распределения фонда оплаты труда на местах, и мы их видим. Система должна быть понятной, прозрачной для каждого учителя. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы разрабатываем предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

- С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тысяч ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей.

- В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания.

Про студентов педвузов:

- Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10 процентов плату по "внебюджету".

- Важное объявление в части работы педагогических вузов: мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких.

Полностью текст интервью с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте здесь.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Статьи и интервью. Главное Деловой завтрак

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации