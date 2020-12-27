"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное

Про "домашку" на каникулах:

- Каникулы нужны не для выполнения учебных планов, а для отдыха. Лучше провести их с семьей. Не забывайте о мерах защиты здоровья.

Про прививку от СOVID-19:

- Одна из важных мер - вакцинация от коронавируса. Она способна помочь нам сохранить приоритетный очный формат обучения. Я привился нашей отечественной вакциной "Спутник V". Я бы рекомендовал прививаться и беречь свое здоровье и здоровье близких, особенно педагогам.

Про возвращение к очному обучению:

- В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области, и в других регионах. Мы на это надеемся. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Про законопроект о дистанционном обучении:

- Новый законопроект разделяет полномочия минобрнауки и минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация.

Про ЕГЭ и ОГЭ:

- Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

- Досрочная сдача ЕГЭ и ОГЭ отменяется. ЕГЭ пройдет только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

- Основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9 классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.

- Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования - 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

- Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали "За особые успехи в обучении" в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов ЕГЭ.

Про итоговую контрольную по истории:

- Мы не вводим обязательные контрольные работы по истории или по какому-то другому предмету помимо тех, которые уже есть. Мы не планируем дополнительных оценочных процедур.

Про зарплаты учителей:

- Есть определенные проблемы в части распределения фонда оплаты труда на местах, и мы их видим. Система должна быть понятной, прозрачной для каждого учителя. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы разрабатываем предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.

- С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тысяч ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей.

- В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания.

Про студентов педвузов:

- Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10 процентов плату по "внебюджету".

- Важное объявление в части работы педагогических вузов: мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких.

Полностью текст интервью с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте здесь.