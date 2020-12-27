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22:19 27.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Расширяются возможности использования маткапитала

Возможности приобретения жилья расширяются для владельцев маткапитала. Поправки в закон о мерах господдержки семей с детьми публикует "Российская газета".
С этого года получить материнский капитал можно уже при рождении первого ребенка. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Фото: iStock
Более миллиона семей получат маткапитал в 2021 году

В прошлом году был сокращен перечень организаций, имеющих право принимать маткапитал в погашение ипотечных займов. Раньше список был "открытым", но постепенно требования стали ужесточаться. В 2015 году из него исключили микрофинансовые организации, после этого их доля (36,7% договоров займа с использованием маткапитала) фактически перераспределилась между кредитными потребительскими кооперативами (13,9%) и "иными" организациями (22,7%). К концу 2018 года на "иных" кредиторов - некредитные организации, неподконтрольные Банку России, приходилось 17,1% займов. Процентная ставка по ним была выше, чем в банках, что увеличивало расходы семей на взносы по ипотеке и повышало риски неоплаты и изъятия заложенного и часто единственного жилья. Часто это было связано с мошенничеством - с 2015 по 2018 год было возбуждено около 600 уголовных дел в отношении организаций, выдававших займы с маткапиталом, из них более 460 - в отношении "иных" организаций. В результате их лишили права принимать маткапитал. В списке остались банки, кредитные потребительские или сельскохозяйственные кооперативы и ДОМ.РФ.

Однако практика показала, что перечень нужно скорректировать, теперь уже в сторону расширения. Так, под запретом оказалось погашение маткапиталом займов, полученных по накопительно-ипотечной системе военнослужащих. Кроме того, нельзя гасить маткапиталом ипотеку у организаций, уполномоченных на это ДОМ.РФ. Однако эти организации не могут быть причислены к тем, которые занимаются неправомерными действиями, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Многие семьи лишились возможности участвовать в региональных и муниципальных программах по улучшению жилищных условий.

Многие семьи не могут участвовать в региональных программах по улучшению жилищных условий

Теперь список расширен и эти два типа организаций смогут принимать маткапитал в погашение ипотеки. Причем положения закона будут иметь обратную силу - распространяются на отношения, возникшие с момента сокращения перечня в 2019 году.

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