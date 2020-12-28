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28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 451-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон о господдержке семей с детьми

Комментарии Российской Газеты

Для владельцев маткапитала расширяются возможности приобретения жилья

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 4 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 52, ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2886; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 10, ст. 1424; N 21, ст. 2983; 2017, N 1, ст. 11; 2019, N 12, ст. 1227; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442; 2020, N 9, ст. 1127; N 29, ст. 4512) изменение, изложив его в следующей редакции:

"4) учреждением, созданным по решению Правительства Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - единый институт развития в жилищной сфере), или организацией, включенной в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Действие положений пункта 4 части 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, заключивших договор займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения с организацией, осуществляющей предоставление такого займа, начиная со дня вступления в силу Федерального закона от 18 марта 2019 года N 37-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Президент Российской Федерации В. Путин