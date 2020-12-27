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27.12.2020 21:37
Рубрика: Спорт

Левандовский стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Текст: Артур Нанян

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский получил премию лучшему футболисту 2020 года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла в воскресенье в Дубае.

Фото: REUTERS/JUAN MEDINA
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Ранее Левандовский стал обладателем приза игроку года по версии ФИФА. Уходящий год польский форвард и в самом деле провел на высочайшем уровне: он выиграл с "Баварией" бундеслигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Германии. Также он стал лучшим бомбардиром минувших розыгрышей Лиги чемпионов и бундеслиги.

Помимо приза футболисту года в Дубае награды Global Soccer Awards, которая проводится с 2010 года, вручались еще в нескольких номинациях. Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду был признан игроком века, тренером года стал рулевой мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик, тренером столетия - Хосеп Гвардиола, возглавляющий "Манчестер Сити". Призы за выдающуюся карьеру получили экс-голкипер сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс и защитник "Барселоны" Жерар Пике. Сильнейшим клубом прошлого столетия признали "Реал", а командой года - "Баварию".

Спорт Футбол Игроки и тренеры РГ-Видео

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