Назван неожиданный симптом рака печени

Медики из Великобритании перечислили симптомы, которые в некоторых случаях могут сигнализировать о злокачественном процессе в организме со стороны печени. Об этом пишет Express.

Отмечается, что рак печени часто протекает бессимптомно, но насторожиться стоит при изменении цвета стула. В частности, о проблеме в организме может предупреждать бледный цвет.

"Это тонкий предупреждающий признак", - отмечается в сообщении.

Другие сопутствующие симптомы онкологии: похудение, тошнота, потеря аппетита или быстрое насыщение небольшой порцией пищи, повышенная температура, боли в области живота.

Ранее врач-онколог Валерий Бредер предупредил, что поздний рак печени проявляется усталостью, сыпью на коже, изменением цвета и структуры кожи, ее сухостью, появлением расчесов на теле.