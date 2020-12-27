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27.12.2020 16:41
Рубрика: Общество

Назван неожиданный симптом рака печени

Текст: Оксана Грибанова

Медики из Великобритании перечислили симптомы, которые в некоторых случаях могут сигнализировать о злокачественном процессе в организме со стороны печени. Об этом пишет Express.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Отмечается, что рак печени часто протекает бессимптомно, но насторожиться стоит при изменении цвета стула. В частности, о проблеме в организме может предупреждать бледный цвет.

"Это тонкий предупреждающий признак", - отмечается в сообщении.

Другие сопутствующие симптомы онкологии: похудение, тошнота, потеря аппетита или быстрое насыщение небольшой порцией пищи, повышенная температура, боли в области живота.

Ранее врач-онколог Валерий Бредер предупредил, что поздний рак печени проявляется усталостью, сыпью на коже, изменением цвета и структуры кожи, ее сухостью, появлением расчесов на теле.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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