Названы главные автомобильные события 2020 года

Российская автомобильная отрасль в 2020 году, как и во всем мире, в основном понесла потери. Впрочем, отечественные производители подарили нам и несколько поводов для гордости. Обо всем этом - в нашем обзоре.

От локдауна до дефицита

Безусловно, уходящий год запомнится, прежде всего, разразившейся эпидемией коронавируса, которая изменила привычный ход вещей и на авторынке. В рамках введенного в стране с конца марта режима самоизоляции дилерские центры в большинстве регионов были закрыты на протяжении практически двух месяцев и смогли вновь открыть свои двери только к началу лета. За время локдауна многие дилеры начали осваивать онлайн-продажи машин.

Однако даже с учетом скидок, которые предлагались за покупку автомобиля через интернет, мало кто решался совершить столь дорогую покупку в один клик, без посещения автосалона.

К тому же полностью дистанционно это сделать оказалось и невозможно, поскольку в большинстве случаев покупатели могли только забронировать машину, а забирать ее нужно было в автосалоне лично, то есть уже после прекращения карантинного режима в стране. В результате реализация автомобилей в нашей стране в апреле-мае рухнула более чем в два раза. Впрочем, основные авторынки Европы, которые традиционно превосходят российский, пережили в эти месяцы еще более катастрофический обвал продаж - вплоть до 95%.

Между тем, не успели дилеры возобновить свою работу, как столкнулись с другой проблемой - из-за простоев на российских автозаводах и приостановки поставок импортных иномарок в период локдауна уже летом на рынке возник дефицит машин. Этому способствовал и повышенный спрос со стороны потребителей, которые спешили совершить покупку на фоне нестабильности рубля. Осенью ситуация с наличием автомобилей у дилеров стала понемногу выправляться, однако в условиях продолжающегося ажиотажа полностью эта проблема не решена до сих пор.

"Ажиотажный спрос всегда приводит к спаду в следующем периоде. Сейчас есть вероятность повторения сценария 2015 года, однако надо понимать, что рынок будет сокращаться от куда более низкой базы, чем была тогда. В следующем году авторынок просядет еще примерно на 10% по отношению к текущему году. Среди факторов, которые на это повлияют: рост цен на автомобили, рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, ажиотажный спрос 2020 года, возможная новая волна пандемии коронавируса в 2021 году", - говорит генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Московский автосалон отменен: навсегда?

Фото: Сергей Куксин/РГ

Среди событий на авторынке в уходящем году стоит упомянуть одно, которое не состоялось: это Московский автосалон-2020. Он должен был открыться в конце августа, но мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса.

Казалось бы, тут нет ничего знаменательного, учитывая, что так поступили и организаторы многих других мировых мотор-шоу. Однако в случае с Московским автосалоном-2020 особенность заключается в том, что он мог стать последним в истории.

Дело в том, что еще до пандемии автопроизводители все чаще стали отказываться от участия в масштабных автосалонах, предпочитая проводить презентации новинок онлайн или на специальных показах. В последнее время эта практика по понятным причинам получила еще большее распространение. Поэтому вполне возможно, что следующий Московский автосалон, запланированный на 2022 год, может просто не собрать достаточное количество заявок со стороны участников.

Кстати, среди громких премьер, которые ожидались на ММАС-2020, значились кроссовер Aurus Komendant, новый Renault Duster, а также рестайлинговые Lada Largus и Vesta. Публичные презентации этих новинок еще не состоялись, но ждать осталось недолго.

Datsun сказал Do свидания

Очередной потерей для российского авторынка в уходящем году стал уход марки Datsun, возрожденной автоконцерном Nissan в 2012 году для ряда развивающихся стран. В России легендарный бренд появился в сентябре 2014-го с седаном on-Do и хэтчбеком mi-Do, которые стали слегка перелицованными и модернизированными версиями Lada Granta и Kalina.

В частности, в отличие от "доноров" автомобили Datsun получили не только вазовский 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с., но и его более мощный 106-сильный вариант. А помимо механической коробки передач в пару к ним также предложили хоть и старенький, но неубиваемый "автомат" от японской фирмы Jatco.

В своем позиционировании на рынке Datsun сделал ставку на силу японского бренда, однако в бюджетном сегменте покупатели переплачивать за это оказались не готовы. Кроме того, в отличие от донорского семейства Lada Granta, которое в 2018 году прошло глубокий рестайлинг, модели Datsun все эти годы выпускались без изменений. Стоит ли удивляться, что "Гранты" пользуются куда большим спросом, чем их японские "собратья".

Производство автомобилей Datsun на мощностях АвтоВАЗа было завершено в начале декабря, поэтому их еще можно найти в наличии у дилеров. Как говорят эксперты, проблем с обслуживанием этих машин в дальнейшем опасаться не стоит, ведь "Датсуны" практически ничем не отличаются от моделей Lada Granta.

По мнению управляющего "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергея Новосельского, в результате ухода Datsun с российского рынка выиграет, в первую очередь Lada, в меньшей степени - "китайцы". Однако надо понимать, что доля Datsun, которая не превышала 1,3-1,5%, расстановку сил на рынке особо не изменит.

"Нива" ‒ снова "Лада"

АвтоВАЗ, который в конце 2019 года выкупил долю General Motors в совместном предприятии, выпускающем Chevrolet Niva, минувшим летом начал производство и продажи этого внедорожника с ладьей на радиаторной решетке. Напомним, что модель Niva (2123) вообще-то изначально является разработкой АвтоВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.

Однако спустя два года внедорожник стал выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ". При этом основные узлы - кузов, шасси, силовой агрегат - производились на мощностях АвтоВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка.

И вот теперь золотую бабочку на решетке радиатора этого внедорожника вновь сменила ладья. Таким образом, Lada Niva представлена на рынке параллельно с вазовской Lada 4x4, что, как считают на АвтоВАЗе, должно укрепить позиции российской марки в перспективном сегменте SUV. А недавно началось производство этого внедорожника с обновленным дизайном в стиле Toyota RAV4 и под новым именем ‒ Lada Niva Travel.

"Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель Lada связана с возможностью имиджевого разделения двух моделей ‒ 4х4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля. С учетом ценового позиционирования последнего, полагаю, АвтоВАЗ сможет более активно конкурировать в сегменте Renault Duster и ему подобных. Именно поэтому перевод внедорожника Niva в бренд Lada нужен АвтоВАЗу для увеличения возможной аудитории и расширения своего модельного ряда", - считает Сергей Новосельский.

Наш ответ "Тесле"

Отличился в уходящем году и еще один отечественный автопроизводитель - КамАЗ. Причем речь идет не об очередных победах в международном ралли-рейде "Дакар-2020", и не о выходе на рынок магистрального тягача нового поколения К5. КамАЗ недавно представил электрический сити-кар "Кама-1", разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом.

Электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3 представляет собой трехдверный четырехместный компактный кроссовер и ориентирован в первую очередь на использование в каршеринге. Он оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт/ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме - 6 часов, в ускоренном - 20 минут. Разгон до 100 км/ч - за 6,7 секунд.

Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию. Серийное производство модели "Кама-1" планируется начать не раньше 2023-2024 годов. Впрочем, перспективы этого проекта кажутся весьма туманными, учитывая, что рынок каршеринга сегодня уже перенасыщен, а спроса на электромобили со стороны рядовых потребителей просто нет. Таким образом, "Кама-1" вполне может повторить судьбу "Ё-мобиля" и "Zetta", которые так и не добрались до конвейера.