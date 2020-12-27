Названы основные причины попадания граждан в список невыездных

Свыше четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года. Самые частые причины - долги по кредитам, коммунальным платежам и алиментам. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

На первое декабря текущего года действовало 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации. Это на 700 тысяч больше, чем в 2019-м, пишет ТАСС.

По данным ФССП, за 11 месяцев 2020-го приставы вынесли 8,3 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников. К началу декабря было погашено долгов на общую сумму 41,5 миллиарда рублей.

Напомним, 31 декабря прекращается срок действия моратория для судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и аресты имущества. Мораторий был введен в связи с пандемией. Будут ли возобновлены визиты судебных приставов к должникам после окончания моратория, зависит от эпидемиологической обстановки.