От какого наследства Британия отказывается

Соглашение по торговле и безопасности, достигнутое в канун Рождества, занимает две тысячи страниц, включая приложения. Документ вступит в силу после одобрения обеими сторонами. "Дьявол" того, что было согласовано, содержится в деталях и будет подробно рассмотрен в ближайшие дни. Вот основные положения вкратце. Бестарифный и не квотируемый доступ к одному из крупнейших рынков мира, коим является ЕС, становится основой сделки и выходит за рамки соглашений Евросоюза с Канадой и Японией. Подтверждено, что британские производители должны будут соблюдать стандарты Великобритании и ЕС.

Отменяется автоматическое признание квалификации британских врачей, медсестер, архитекторов, стоматологов, фармацевтов, ветеринаров и инженеров. Этим специалистам потребуется отныне доказывать свою профпригодность в той стране Евросоюза, в которой они хотели бы трудиться. Граждане Великобритании теряют право работать, учиться, открывать бизнес и жить в ЕС. При наличии виз британцы смогут пребывать в Евросоюзе более 90 дней. Согласование некоторых пособий по социальному обеспечению, таких как пенсии по старости и медицинское обслуживание, облегчит работу за границей и ранее накопленные взносы в национальное страхование не будут потеряны.

Измотавший как Британию так и ЕС вопрос рыболовства также, едва ли не чудом, удалось утрясти. Новые квоты, сокращающие долю Евросоюза на 25 процентов, должны быть поэтапно введены в течение пяти с половиной лет. Четверть выловленной Евросоюзом рыбы стоимостью в 162,5 млн. евро в год , будет "репатриирована" на суда под флагом Великобритании к концу этого периода. После чего стороны будут ежегодно проводить переговоры.

Британия и Евросоюз согласовали минимальный уровень экологических, социальных и трудовых стандартов, ниже которого ни один из них опускаться не может. Через четыре года будет проведен анализ, дабы убедиться, что равные правила игры работают. Удалось утрясти вопрос, какие товары считаются произведенными в Великобритании.

В соответствии с достигнутым соглашением тарифы на произведенную продукцию будут взиматься только в том случае, если более 40 процентов стоимости этой продукции было либо не британского происхождения, либо из страны не входящей в ЕС, например, Японии. В Евросоюзе обеспокоены тем, что Великобритания со временем и в зависимости от того какое правительство находится у власти, может настолько отклониться от стандартов ЕС, что получит значительное конкурентное преимущество и станет "Сингапуром на Темзе".

Великобритания отныне не является частью европейской системы ордеров на арест. Эта страна также перестанет быть полноправным членом Европола и Евроюста. При этом она продолжит дальнейшее тесное сотрудничество с этими организациями. Великобритания сохранит механизм доступа к Шенгенской информационной системе (SIS II) - автоматизированной базе данных, в которой будут передаваться предупреждения полиции о похищенных товарах и о пропавших без вести. Британия будет продолжать участие в программах по борьбе с терроризмом.

В Великобритании расквартировано около 1400 теле-радиовещательных компаний, что составляло около 30 процентов всех каналов ЕС. Процветающие британские поставщики теле- и видео услуг больше не смогут предлагать европейским телезрителям свою продукцию, если британская сторона не перенесет часть своего бизнеса в государства-члены Евросоюза.

Британцы, командированные своими компаниями в Евросоюз, смогут оставаться там до трех лет - при условии, что они являются менеджерами или специалистами. Сотрудники более низкой категории смогут находиться в странах ЕС без визы лишь на протяжение года. Однако тем, кто занят в краткосрочном бизнесе, потребуется разрешение на работу.

Как после Brexit будет обстоять ситуация с доставкой товаров на континент и обратно? Здесь никаких перемен не произошло: грузоперевозчикам не потребуется никаких специальных разрешений. Это решение вызвало выдох облегчения в логистической отрасли, которая опасалась, что изрядное количество транспорта будет заблокировано в пробках на магистралях страны.

Великобритания больше не будет участвовать в программе университетского обмена с Евросоюзом. Однако правительство Ирландии заявило, что студенты Северной Ирландии получат бесплатный доступ к ее университетам.