От какого наследства Британия отказывается

Новости

Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки 12:50
Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 18:50
Рубрика: В мире

Вымучили сделку

От какого наследства Британия отказывается
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
Сделка по Brexit, которую Великобритания и Евросоюз вымучивали на протяжение более года, в канун Рождества свершилась. Борис Джонсон не скрывал своего ликования, переговорщики со стороны ЕС выдохнули с облегченим. Чем же дело успокоилось и о чем спорившие стороны договорились?

Соглашение по торговле и безопасности, достигнутое в канун Рождества, занимает две тысячи страниц, включая приложения. Документ вступит в силу после одобрения обеими сторонами. "Дьявол" того, что было согласовано, содержится в деталях и будет подробно рассмотрен в ближайшие дни. Вот основные положения вкратце. Бестарифный и не квотируемый доступ к одному из крупнейших рынков мира, коим является ЕС, становится основой сделки и выходит за рамки соглашений Евросоюза с Канадой и Японией. Подтверждено, что британские производители должны будут соблюдать стандарты Великобритании и ЕС.

В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit

Отменяется автоматическое признание квалификации британских врачей, медсестер, архитекторов, стоматологов, фармацевтов, ветеринаров и инженеров. Этим специалистам потребуется отныне доказывать свою профпригодность в той стране Евросоюза, в которой они хотели бы трудиться. Граждане Великобритании теряют право работать, учиться, открывать бизнес и жить в ЕС. При наличии виз британцы смогут пребывать в Евросоюзе более 90 дней. Согласование некоторых пособий по социальному обеспечению, таких как пенсии по старости и медицинское обслуживание, облегчит работу за границей и ранее накопленные взносы в национальное страхование не будут потеряны.

Измотавший как Британию так и ЕС вопрос рыболовства также, едва ли не чудом, удалось утрясти. Новые квоты, сокращающие долю Евросоюза на 25 процентов, должны быть поэтапно введены в течение пяти с половиной лет. Четверть выловленной Евросоюзом рыбы стоимостью в 162,5 млн. евро в год , будет "репатриирована" на суда под флагом Великобритании к концу этого периода. После чего стороны будут ежегодно проводить переговоры.

Британия и Евросоюз согласовали минимальный уровень экологических, социальных и трудовых стандартов, ниже которого ни один из них опускаться не может. Через четыре года будет проведен анализ, дабы убедиться, что равные правила игры работают. Удалось утрясти вопрос, какие товары считаются произведенными в Великобритании.

Фото: Francisco Seco / POOL / AFP
Главный переговорщик ЕС по Brexit рассказал о деталях сделки с Британией

В соответствии с достигнутым соглашением тарифы на произведенную продукцию будут взиматься только в том случае, если более 40 процентов стоимости этой продукции было либо не британского происхождения, либо из страны не входящей в ЕС, например, Японии. В Евросоюзе обеспокоены тем, что Великобритания со временем и в зависимости от того какое правительство находится у власти, может настолько отклониться от стандартов ЕС, что получит значительное конкурентное преимущество и станет "Сингапуром на Темзе".

Великобритания отныне не является частью европейской системы ордеров на арест. Эта страна также перестанет быть полноправным членом Европола и Евроюста. При этом она продолжит дальнейшее тесное сотрудничество с этими организациями. Великобритания сохранит механизм доступа к Шенгенской информационной системе (SIS II) - автоматизированной базе данных, в которой будут передаваться предупреждения полиции о похищенных товарах и о пропавших без вести. Британия будет продолжать участие в программах по борьбе с терроризмом.

В Великобритании расквартировано около 1400 теле-радиовещательных компаний, что составляло около 30 процентов всех каналов ЕС. Процветающие британские поставщики теле- и видео услуг больше не смогут предлагать европейским телезрителям свою продукцию, если британская сторона не перенесет часть своего бизнеса в государства-члены Евросоюза.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit

Британцы, командированные своими компаниями в Евросоюз, смогут оставаться там до трех лет - при условии, что они являются менеджерами или специалистами. Сотрудники более низкой категории смогут находиться в странах ЕС без визы лишь на протяжение года. Однако тем, кто занят в краткосрочном бизнесе, потребуется разрешение на работу.

Как после Brexit будет обстоять ситуация с доставкой товаров на континент и обратно? Здесь никаких перемен не произошло: грузоперевозчикам не потребуется никаких специальных разрешений. Это решение вызвало выдох облегчения в логистической отрасли, которая опасалась, что изрядное количество транспорта будет заблокировано в пробках на магистралях страны.

Великобритания больше не будет участвовать в программе университетского обмена с Евросоюзом. Однако правительство Ирландии заявило, что студенты Северной Ирландии получат бесплатный доступ к ее университетам.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в "Российской газете". Главное
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек