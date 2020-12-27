Уходящий 2020 год, а точнее совсем не уходящий вместе с ним коронакризис, оказал довольно оригинальное влияние на автомобильный рынок России.

Конечно, крутой спад во втором квартале вовсе не удивителен: в этот период выросли разве что бороды и животы у сидящих на удаленке граждан. Тем не менее негативная тенденция уже в третьем квартале пошла на убыль: авторынок потихоньку начал восстанавливаться, по итогам 11 месяцев сократив отставание от прошлого года до приемлемых 10 процентов.

"Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей возросли на 5,9 процента - немного меньше, чем в октябре (7 процентов. - Ред.). Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3 процента, наш прогноз продаж к концу года - 1,522 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей - выглядит вполне реалистично", - прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Сюрпризы нынешний год преподнес скорее не в динамике, а в структуре рынка. И первый из них можно охарактеризовать как "китаизацию" российского авторынка. Если в 2010 году представители автопрома Поднебесной составляли 1,8 процента нашего автопарка, то в 2020-м уже 3,5 процента. При этом из 7 брендов, продемонстрировавших в этом году рост продаж, пятеро родом из КНР. Причем рост составил от 55 процентов у Haval до 225 процентов у Changan. "Китайские бренды здорово прибавили в нынешнем году, - сообщил в ходе онлайн-конференции "Autostat Analytic Day - 2020" гендиректор Аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, - хотя база прошлого года была не такая уж и низкая. Не удивлюсь, если в ближайшие 2-3 года китайцы войдут в Топ-10 нашего рынка".

Второй "изюминкой" года стал рост доли автомобилей с пробегом в общем объеме продаж: на один проданный новый автомобиль приходится 3,8 подержанных (3,3 в 2019 году). Это говорит, с одной стороны, о недоступности новых автомобилей, а с другой - об их нехватке. По словам президента РОАД Вячеслава Зубарева, в дилерских центрах наблюдается дефицит практически всех марок и моделей. Это "РГ" подтвердили и в компании "АвтоСпецЦентр": "Продажи новых авто за 10 месяцев сократились на 15 процентов, с пробегом - на 9. Могли бы продать больше, но машин нет".

Еще один тренд нынешнего года - увеличение доли SUV (Sport Utility Vehicle) в структуре автопарка. Сейчас он превышает 48 процентов. А внутри этого сегмента растет доля полноприводных "проходимцев", стартуя, в зависимости от класса SUV, от 59 процентов. Это косвенно говорит о "качестве" наших дорог и их содержания. Исследования на эту тему, кажется, никто не проводил, но думается, что 90 процентов владельцев джипов и паркетников купили их только для того, чтобы зимой и весной проехать полкилометра до дачи после того, как закончится асфальт.

По итогам 2020 года ожидается падение продаж в районе 10 процентов, и это будет не самым плохим вариантом. Что касается прогноза на год будущий, то здесь автоэксперты, обжегшись на прогнозе относительно 2019 года, который сбылся с точностью до наоборот (предсказывали рост 3 процента, получили падение 3 процента), стали крайне осторожны в оценках. Впрочем, это не только автоотрасли касается. Теперь в моде составлять как минимум три сценария: авось какой-нибудь да сбудется. Прямо как в метеобюро: умело манипулируя словом "местами", можно добиться практически 100-процентного попадания в нужную температуру. В общем, по пессимистическому сценарию, сообщил главный аналитик "Автостата" Виктор Пушкарев, авторынок опустится на 12 процентов, по базовому - на 5-6 процентов.

Есть и оптимистический сценарий, но, думается, он утопичен, поскольку пандемия сдаваться не собирается, растет безработица, падают доходы граждан. И в этих условиях потребитель пересматривает приоритеты и отказывается от необязательных трат, к коим в какой-то степени относится и смена автомобиля. Тем более что цены на "выхлоп" автопрома растут на 5-6 процентов в год и средняя стоимость авто перевалила за полтора миллиона. Есть опасение, что в 2021 году цены вырастут еще на 10 процентов, в том числе и благодаря увеличению утилизационного сбора. В таких условиях покупка нового автомобиля выглядит малопривлекательной инвестицией.

Кстати

Согласно подсчетам "Автостата", по итогам 11 месяцев 2020 года лидером продаж новых автомобилей в России выступает LADA (303 тысячи штук), и до конца года ее вряд ли догонит какой-нибудь иностранный бренд. По крайней мере отставание конкурентов весьма приличное: идущие следом в рейтинге Kia и Hyundai отстают на 120 и 150 тысяч единиц соответственно.