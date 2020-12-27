Собянин: Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19

Хорошую новость сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

"Это здорово, - пишет мэр. - Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает".

Напомню, Собянин вакцинировался еще до масштабной вакцинации, в числе добровольцев.