Каким мы представляем себе будущее автомобильного транспорта? Умная дорога, беспилотники, безопасность и комфорт!

В ноябре уходящего года это самое будущее, нет, не ворвалось, а пришло к нам в допустимом скоростном режиме: состоялся официальный запуск движения по ЦКАД-3, самому длинному (105,87 километра) участку Центральной кольцевой автодороги А-113.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении по этому случаю отметил: "ЦКАД-3 - уникальная трасса, которая является ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Она объединила многие районы и городские округа Московской области и стала частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Премьер-министр подчеркнул, что магистраль построена с применением инновационных покрытий и материалов, цифровых технологий, она обладает высокой надежностью, а также соответствует международным стандартам качества.

ЦКАД-3 - платная трасса высшей категории 1А - проходит по территории севера и северо-востока Московской области (Солнечногорский, Дмитровский, Пушкинский, Щелковский, Ногинский районы и городской округ Черноголовка) и соединяет автомобильные дороги М-11 "Нева" и М-7 "Волга". Третий пусковой комплекс ЦКАД - это четыре полосы движения с разрешенной скоростью 110 км в час, четыре транспортные развязки, 68 мостовых сооружений общей длиной 6797 метров, включая 5 экодуков, 46 путепроводов, 17 мостов, в том числе уникальный мостовой переход через канал им. Москвы.

Проект, который реализует ГК "Автодор", призван полностью изменить транспортную логистику столичного региона, а именно разгрузить МКАД и улично-дорожную сеть Москвы, освободив их от большегрузного и транзитного транспорта. Таким образом, грузопотоки будут перенаправлены в обход столицы, экологическая ситуация существенно улучшится, а уровень мобильности населения повысится.

При всех очевидных плюсах строительство ЦКАД, как и любой беспрецедентный проект такого масштаба, сопровождалось жесткой полемикой: вопросы были и по срокам исполнения, и по цене. Но благодаря политической воле, профессионализму строителей и законодательным инициативам сегодня стало возможным добраться от трассы М-11 "Нева" до М-7 "Волга" по третьему пусковому комплексу А-113 примерно за час. Ровно в три раза быстрее, чем по бесплатному альтернативному маршруту - Малой бетонке.

Проект призван полностью изменить транспортную логистику столичного региона

Впрочем, в этой истории внимание приковывает в первую очередь интеллект - а он, конечно же, бесценен. Умной дорогой ЦКАД-3 делают система безбарьерной оплаты проезда "Свободный поток" (free-flow), система управления дорожным движением нового поколения, а также интеллектуальная дорожная инфраструктура, созданные концерном "Национальные телематические системы" (НТС). Кроме того, в рамках 3-го пускового комплекса реализован центральный пункт управления (ЦПУ), являющийся основной частью ИТС всей ЦКАД. "Свободный поток" позволяет осуществлять безостановочный проезд по платной дороге, на которой установлены рамки фиксации. Оборудование определяет автомобиль по номерным знакам, а оплата проходит через мобильное приложение, "личный кабинет" на сайте, а также с помощью транспондера.

Генеральный директор компании "Казань-Телематика" (входит в концерн НТС) Марсель Нигметзянов рассказал: "На ЦКАД нам удалось предложить уникальные технологии, соответствующие мировым стандартам и при этом учитывающие российскую специфику. В частности, решения разработаны на основе ПО с открытым исходным кодом. Одновременно наши системы адаптированы к использованию в сложных российских погодных условиях и по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги. Впервые в России внедренная на ЦКАД система оплаты "Свободный поток" имеет большое значение: постепенно все пункты взимания платы как в мире, так и в РФ будут переходить на эту систему, потому что так безопаснее, удобнее и дешевле. Безбарьерные системы позволяют автомобилистам оплачивать проезд, не останавливаясь, благодаря чему сохраняется высокая скорость движения транспортного потока и возникает меньше опасных ситуаций (так как нет необходимости перестраиваться и осуществлять торможение для оплаты). Кроме того, "Свободный поток" обходится значительно дешевле барьерных систем оплаты как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации".

По словам Марселя Нигметзянова, заработавшая на ЦКАД интеллектуальная транспортная система (ИТС) нового поколения позволяет вывести на новый уровень прогнозирование и управление транспортными потоками, взаимодействие дороги с автомобилями. ИТС на ЦКАД сообщает об опасных ситуациях на дороге (о выходе на дорогу пешехода, животного, авариях) буквально за миллисекунды. В результате скорость реагирования повышается в разы: водителя быстрее предупреждают об опасности на дороге, что потенциально в перспективе сохранит тысячи жизней.

Интеллектуальная система ЦКАД может анализировать передвижение беспилотного транспорта и актуальную дорожную обстановку вокруг него: опасное сближение, препятствие и прочее. Дальнемагистральные транзитные перевозки - один из тех сегментов, где использование роботизированного транспорта даст максимальный эффект. Беспилотникам не нужно время на сон или еду, они могут двигаться круглосуточно. Вслед за ЦКАД новейшими системами, в том числе поддержки беспилотного транспорта, будет оснащена будущая трасса М-12 Москва - Нижний̆ Новгород - Казань.

"Создание интеллектуальной транспортной инфраструктуры повышает безопасность дорожного движения, снижает себестоимость использования беспилотников и ускоряет процесс роботизации грузоперевозок, который прописан в программе цифровой трансформации экономики страны", - резюмировал Марсель Нигметзянов.

В ходе дискуссии, состоявшейся на площадке форума "Транспорт России", обсуждался вопрос: действительно ли для беспилотного транспорта так важна умная дорожная инфраструктура или достаточно максимально загрузить интеллектом автомобиль, чтобы он реагировал на любую существующую? Заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Игорь Козубенко убежден, что исключительно зрения автомобиля недостаточно в первую очередь для безопасного движения.

В каждом дорожном знаке необходимо установить передающее устройство, элементы инфраструктуры должны общаться между собой и передавать важную информацию движущемуся транспортному средству, считает представитель "Автодора". А без этого не будут утверждены нормативные документы, дающие зеленый свет беспилотникам. ЦКАД-3 - первая дорожная инфраструктура, готовая принять вызовы будущего, которая, прогнозирует эксперт, позволит от 10 до 20 процентов грузоперевозок перевести на беспилотный транспорт к 2030 году и до 90 процентов - к середине столетия.