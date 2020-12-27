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27.12.2020 17:58
Рубрика: Происшествия

Убившего двоих детей уфимца посмертно обследуют на психическое расстройство

Текст: Гульназ Данилова

Житель Уфы, подозреваемый в убийстве двоих малолетних детей, перед совершением преступления поссорился с женой на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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Тела годовалой девочки, ее шестилетнего брата и их 37-летнего отца находились в автомобиле, обнаруженном оперативно-следственной группой в Давлекановском районе, на берегу реки Уршак неподалеку от деревни Яппар-Янбеково. По версии следствия, они погибли вследствие отравления угарным газом.

Как уточнили в ведомстве, в ходе осмотра автомобиля был изъят мобильный телефон с аудиосообщениями и видеозаписями, сделанными мужчиной перед совершением преступления. В них он объясняет мотивы своего поступка. Эти материалы будут изучены в ходе фоноскопической экспертизы, которую проведут для идентификации голоса.

Будет также проведена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза подозреваемого и еще ряд необходимых исследований.

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