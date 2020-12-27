Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России нового штамма COVID-19

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Связанный с высокой заразностью новый штамм COVID-19, обнаруженный в середине декабря в Великобритании, в России отсутствует.
Об этом рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире канала "Россия 1".
Специалист выразил уверенность в том, что "английская" мутация COVID-19 в России не представлена, но если позже и появится, то "она не несет ничего глобального и страшного", передает РИА Новости.
По оценкам экспертов, новый британский штамм может быть на 70% заразнее уже известного. Но пока нет данных о том, насколько он опасен с точки зрения тяжелого течения инфекции и летальности.
Ранее сообщалось, что зафиксированный в Великобритании новый штамм коронавируса нашли в Швеции.