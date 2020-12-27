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27.12.2020 10:24
Рубрика: Общество

Волгоградская область перешла на московское время

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Волгоградская область 27 декабря в два часа ночи перешла с местного времени обратно на московское. С 1988 года в области действовало московское время. Но в последние годы от жителей стали поступать обращения с просьбой перейти в "свой" часовой пояс.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волгоградцы проголосовали за возврат в московский часовой пояс

Осенью 2018 года после референдума Волгоградская область перешла на местное время - в часовой пояс UTC +4. В нем расположены и другие города Поволжья - Саратов, Самара и Астрахань. За перевод стрелок часов на один час вперед тогда высказались почти 59 процентов избирателей.

В марте 2020 года депутаты Волгоградской областной думы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона по поводу перехода с местного времени на московское. В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России более 65 процентов жителей области высказались за возврат московского времени, около 34 процентов - за местное время.

По результатам опроса депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени". Госдума 9 декабря приняла закон, а после его одобрения Советом Федерации документ подписал президент России Владимир Путин.

Решение о переходе на московское время пытались оспорить в суде. Но центральный районный суд Волгограда прекратил производство по делу о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское.

"Поскольку оспариваемым актом Волгоградской областной Думы непосредственно не нарушаются либо иным образом не затрагиваются права административных истцов", - говорится в официальном сообщении судебного ведомства.

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