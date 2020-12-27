Поправки в несколько статей Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" призваны не только стимулировать добросовестный труд офицеров-педагогов, но и активизировать их стремление к научной деятельности.

Надо сказать, что опытных командиров, инженеров и представителей других армейских профессий, обладающих к тому же педагогическими навыками, начали привлекать к гражданскому образовательному процессу давно. Такая практика продолжилась и когда при ряде российских вузов стали образовывать военные учебные центры. Они, напомним, заменили в высших учебных заведениях военные кафедры и факультеты. Многие из работавших там прежде преподавателей оказались востребованы в новых структурах.

Однако переход туда и набор в военные учебные центры других преподавателей потребовал решения ряда вопросов. Один из них касался вот какого вопроса: в каком статусе - военного или гражданского - эти люди будут работать? Подробно объяснять разницу, наверное, не стоит. За учителем в погонах сохраняется весь набор предусмотренных законами льгот для военнослужащих. Это и особый порядок оплаты их педагогической службы, и многочисленные социальные права, и возможность получать военную пенсию. Лишение человека всех этих льгот, несомненно, оттолкнуло бы от военных учебных центров возможных кандидатов на педагогические должности.

Теперь эта проблема снята. В новом законе четко указывается, что офицеров можно направлять в военные учебные центры при гражданских институтах, академиях и университетах на должности, не предусматривающие ношение погон, без приостановления им армейской службы.

Отсюда вытекает другое правило для военных педагогов. Если офицер учебного центра выслужил в своем нынешнем звании положенные годы, то ему присвоят следующее. Главное, чтобы оно соответствовало занимаемой им должности. Условно говоря, преподаватель-майор на штатной полковничьей "клетке" получит сначала подполковника. А затем, если все будет в порядке, по истечении нескольких лет ему вручат погоны с тремя большими звездами.

Чтобы стать преподавателем в военном учебном центре вуза, не нужно увольняться из армии

Более того, по новому закону, офицер - преподаватель военного учебного центра, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, скажем, доктор наук да к тому же еще профессор, теперь может рассчитывать на "повышенное" воинское звание.

К примеру, если такой человек стоит на должности подполковника, ему разрешено присвоить звание "полковник". Три больших звезды во время службы в военном учебном центре получит и педагог в погонах, защитивший кандидатскую диссертацию или получивший ученое звание доцента. Если человек имеет то и другое, повышенное воинское звание ему гарантированно.

Но в законе указана и ограничительная планка по такой практике. Выше капитана 1 ранга для морских офицеров и полковника для всех остальных присваивать воинские звания преподавателям и ученым военных учебных центров при гражданских вузах без соответствующей должности нельзя.

Иными словами, соискателям лампасов в военных учебных центрах вузов ловить нечего. Генеральских должностей там просто нет.