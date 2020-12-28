Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 49, ст. 5127; 2006, N 11, ст. 1148; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3123; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3124; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4247; N 52, ст. 7544; 2016, N 7, ст. 908; N 27, ст. 4160; 2017, N 15, ст. 2136; N 49, ст. 7329; 2018, N 32, ст. 5102; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные военнослужащие могут направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы.";

2) пункт 2 статьи 45 после слова "предусмотрено" дополнить словами "настоящим Федеральным законом,";

3) статью 47 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему. При этом военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.".

Президент Российской Федерации В. Путин