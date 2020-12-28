Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Новости

Министр здравоохранения стал самым популярным политиком Германии 18:48
В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку 17:49
Хабенский, Бутусов и Розенбаум украсили новогоднюю елку в Кронштадте 17:44
В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата 17:34
"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона 17:07
Саундтрек фильма "Трон: Наследие" от Daft Punk впервые выложен целиком 17:04
Песков рассказал о решении Путина сделать прививку от коронавируса 16:55
Завершены съемки нового "Властелина колец" 16:53
В Москве применили спецсредства, чтобы пресечь антикоронавирусную вечеринку 16:45
Назван неожиданный симптом рака печени 16:41
Добронравов объяснил успех фильма "Т-34" 16:37
Песков: Многие на Украине хотели бы привиться российской вакциной 16:31
У президента Абхазии диагностировали коронавирус 16:29
В московском метро мужчина устроил дебош и умер 16:00
Песков сравнил меры России в пандемию и действия зарубежных стран 15:46
Ресторану Balagan грозит штраф за нарушение антикоронавирусных мер 15:45
Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок 15:33
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке 15:01
"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой 14:57
Стоимость биткоина поднялась до 28 тысяч долларов 14:39
WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января 14:18
В Екатеринбурге на час задержали вылет самолета из-за пассажирки без маски 14:02
В Петербурге поезд сбил 11-летнего мальчика 13:05
Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки 12:50
Ученые: Новый штамм коронавируса стал более заразным для детей 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 461-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе""

Дата подписания 22 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 49, ст. 5127; 2006, N 11, ст. 1148; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3123; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3124; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4247; N 52, ст. 7544; 2016, N 7, ст. 908; N 27, ст. 4160; 2017, N 15, ст. 2136; N 49, ст. 7329; 2018, N 32, ст. 5102; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные военнослужащие могут направляться не на воинские должности без приостановления им военной службы.";

2) пункт 2 статьи 45 после слова "предусмотрено" дополнить словами "настоящим Федеральным законом,";

3) статью 47 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему. При этом военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.".

Президент Российской Федерации В. Путин