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27.12.2020 21:56
Рубрика: Власть

80 законов плюс

Совет Федерации завершил осеннюю сессию
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
В пятницу сенаторы провели заключительное заседание, рассмотрев более 90 вопросов и одобрив 81 закон. Среди них - без преувеличения выстраданный палатой пакет нормативных актов, который создает основы для организации вытрезвителей.
Валентина Матвиенко считает уходящий год результативным для Совфеда. Фото: РИА Новости Валентина Матвиенко считает уходящий год результативным для Совфеда. Фото: РИА Новости
Валентина Матвиенко считает уходящий год результативным для Совфеда. Фото: РИА Новости

Работа началась еще в 2017 году, в 2019-м группа депутатов и сенаторов внесла законопроект в Госдуму. "Мы рассматриваем это как социально-гуманитарную услугу, которую нужно обеспечить, с тем чтобы сохранить жизнь людям и значительно уменьшить травматизм", - отметил один из авторов инициативы, первый зампред Комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

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Напомним, систему вытрезвителей в России упразднили в 2011 году. По словам авторов закона, с тех пор смертность по причине алкоголя и переохлаждения выросла - ежегодно это 50 тысяч и 8-10 тысяч человек соответственно. Увеличилась и преступность на почве употребления спиртного. Часть регионов на свой страх и риск стала открывать вытрезвители на базе больниц и соцучреждений, не имея на то правовых оснований. Теперь на федеральном уровне устанавливаются общие принципы для этой работы.

Согласно закону, органы государственной власти субъектов РФ наделяются полномочием по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, "включая создание специализированных организаций для оказания помощи таким лицам", то есть вытрезвителей.

Для обеспечения единообразного подхода к их работе минздрав, минтруд и МВД напишут и утвердят правила. Предполагается, что вытрезвители будут создаваться на базе медучреждений, поскольку только врач может решить, что в данный момент необходимо "клиенту" - проспаться в безопасном месте или получить медицинскую помощь. По словам Рязанского, во всех вытрезвителях, которые есть сейчас, работают фельдшеры. "Я думаю, что этот порядок сохранится", - полагает сенатор.

Вытрезвители могут создаваться на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. За пребывание в них можно будет брать оплату. Пределы установит правительство, конкретную сумму определят регионы. Валерий Рязанский рассказал, что по практике существующих учреждений себестоимость обслуживания одного посетителя составляет 1800-2000 рублей. При этом он подчеркнул, что средний европейский ценник - 300 евро.

Парламентарий считает, что дополнительная нагрузка не ляжет на бюджеты регионов из-за вытрезвителей, поскольку местные власти сами решают вопрос об их открытии, исходя из своих возможностей.

Фото: iStock
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Принятие этого закона тормозила проблема доставки подвыпивших граждан в вытрезвители - ни у полиции, ни у "скорой помощи" таких полномочий нет. После долгих межведомственных согласований решено было внести поправки в Закон "О полиции", которые разрешают правоохранителям доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в медицинские организации или вытрезвители. Этот закон также был одобрен на финальном заседании Совфеда.

А сообщать на работу (как это было в советское время), что сотрудник попал в вытрезвитель, не будут. "Я думаю, максимум, что мы сможем делать, это сообщать родным", - сказал Рязанский. Такая практика, по его словам, действует в Татарстане, где к вытрезвителям прикреплен участковый. В случае подписания президентом закон о вытрезвителях вступит в силу с 1 января 2021 года.

Предполагается, что вытрезвители будут создаваться на базе медучреждений

Подводя итоги осенней сессии палаты, спикер СФ Валентина Матвиенко отметила: "Говорят, что високосный год всегда приносит сюрпризы, но в этот раз жизнь превзошла все ожидания, прогнозы и даже, наверное, научную фантастику". Тем не менее уходящий год она считает результативным для Совфеда. С января сенаторы провели 24 заседания, рассмотрели более 550 законов, внесли в Госдуму - сами и в соавторстве с депутатами - более 150 инициатив. "Думаю, у всех у нас общее желание: чтобы наступающий год был лучше, легче, принес нам побольше радости и позитивных событий, потому что за такой год невзгод точно должна быть компенсация", - добавила спикер.

Следующее заседание Совфеда состоится 20 января 2021 года, сенаторы планируют заслушать на нем доклад главы минздрава Михаила Мурашко о повышении устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.

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