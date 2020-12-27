В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса

В канадской провинции Онтарио зафиксированы два случая заражения новой формой коронавирусной инфекции, которая ранее была выявлена в Великобритании. Об этом сообщили власти региона.

"Заболевание зарегистрировано у семейной пары. Никаких путешествий в последнее время они не совершали. Сейчас люди находятся на самоизоляции", - цитирует ТАСС заявление властей.

О выявлении нового штамма коронавируса глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил 14 декабря. Также сообщалось о том, что данная разновидность вируса распространяется в разы быстрее. По этой причине многие страны мира временно приостановили авиасообщение с Великобританией.