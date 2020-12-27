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27.12.2020 22:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса в 2021 году

Текст: Ольга Игнатова

В 2021 году человечество справится с коронавирусом, но не сможет остановить распространение туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. Такую точку зрения высказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В интервью радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что в следующем году нас ждет угасание пандемии коронавируса. "К сожалению, у нас так и останутся туберкулез, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний", - подчеркнул академик.

Покровский добавил, что к концу 2021 году люди уже начнут более оптимистично смотреть в будущее, станет улучшаться экономическая ситуация. Но настороженность в отношении возможных будущих эпидемий останется, а вот эпидемии чумы, по его мнению, бояться точно не стоит. В России и прилегающих странах за заболеванием следят специальные противочумные станции, к тому же давно созданы препараты для лечения этой инфекции, подчеркнул Покровский.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный Великобритании, до России не добрался. Большинство экспертов схожи во мнении относительно затухания эпидемии коронавируса: это должно произойти к лету следующего года.

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