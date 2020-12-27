На прошлой неделе Месси в 644-й раз отличился в составе "сине-гранатовых". Пеле же забил за "Сантос" на один гол меньше. Однако руководство бразильского клуба считает, что в статистику нужно включать мячи, забитые в товарищеских встречах. И с их учетом у Пеле 1091 точный удар.

- Пеле забил 448 мячей в товарищеских играх, которые были вычеркнуты, как будто имеют меньшее значение. Но он забивал таким командам, как "Интер", "Реал", чилийскому "Коло-Коло". Сама "Барселона", за которую выступает Месси, пропустила от Пеле четыре гола, - говорится в заявлении "Сантоса".

К слову, сам Пеле одним из первых поздравил Месси с новым рекордом и признался, что восхищается аргентинцем.