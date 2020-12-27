WhatsApp не прекратит работать на "миллионах" устройств с 1 января

В эти выходные популярный британский ресурс Mirror написал о том, что WhatsApp якобы прекратит работать с первого января на "миллионах" устройств, однако на деле это совсем не так. Об этом пишет портал, посвященный мессенджеру - WABetaInfo.

Дело в том, что поддержка устройств с iOS 9 и новее, а также Android 4.0.3 и новее, действует уже почти целый год. Поддержка смартфонов с более ранними версиями ОС прекратилась еще в феврале. Поэтому информация о "новых" ограничениях появилась с опозданием почти на год. При этом служба поддержки существенно не обновляла "технические характеристики" для использования мессенджера все это время.

Мы просим читателей внимательнее относиться к тому, что публикуется в интернете и всегда проверять информацию на официальном сайте компании. Даже если об этом пишет "авторитетный британский источник".