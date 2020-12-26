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WhatsApp отключится на старых смартфонах уже 1 января

Текст:   Антон Благовещенский
26.12.2020,  
23:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах уже первого января 2021 года. Пользователям рекомендуется обновить версию операционной системы или же перейти на более свежее устройство.

Как пишет Mirror, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, необходимо загрузить Android 4.0.3 или iOS 9.

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"Если вы пользуетесь iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 и iPhone 6s, то все, что вам нужно сделать, чтобы оставаться на связи в WhatsApp - это обновить операционную систему до iOS 9", - уточняет издание.

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