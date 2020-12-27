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27.12.2020 22:54
Рубрика: Digital

Не выходя из чата

WhatsApp продолжит работать с нового года на всех устройствах
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
В выходные популярный британский ресурс Mirror написал о том, что WhatsApp якобы прекратит работать с 1 января на "миллионах" устройств. На деле эта информация не соответствует действительности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дело в том, что мессенджер работает с устройствами на iOS 9 и новее, а также Android 4.0.3 и выше уже почти целый год. Поддержка смартфонов с более ранними версиями операционной системы прекратилась еще в феврале. Поэтому информация о якобы "новых" ограничениях появилась с опозданием почти на год. При этом служба поддержки существенно не обновляла "технические характеристики" для использования мессенджера все это время.

Фото: istock
В WhatsApp для компьютеров заработали звонки. Как их включить

"В случае новости с WhatsApp возник эффект домино: кто-то один вначале не сделал фактчекинг, а другие уже положились на его добросовестность и репутацию издания, - говорит Наталья Лезина, PR-директор "Ростелеком-Солар". - Здесь можно порекомендовать только одно: если видите очень яркую и громкую новость, перепроверьте ее сами".

По словам эксперта, прежде чем доверять какой-либо "громкой" новости, необходимо найти ссылку на первоисточник, а затем проверить, пишут ли об этом другие издания.

"Если в заметке фигурируют какие-то организации, логично проверить, есть ли эта информация на их официальных сайтах. Наверное, самое главное - не поддаваться эмоциям, особенно гневу и страху, сразу и стараться критически воспринимать информацию", - заключила Лезина.

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