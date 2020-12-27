WhatsApp продолжит работать с нового года на всех устройствах

В выходные популярный британский ресурс Mirror написал о том, что WhatsApp якобы прекратит работать с 1 января на "миллионах" устройств. На деле эта информация не соответствует действительности.

Дело в том, что мессенджер работает с устройствами на iOS 9 и новее, а также Android 4.0.3 и выше уже почти целый год. Поддержка смартфонов с более ранними версиями операционной системы прекратилась еще в феврале. Поэтому информация о якобы "новых" ограничениях появилась с опозданием почти на год. При этом служба поддержки существенно не обновляла "технические характеристики" для использования мессенджера все это время.

"В случае новости с WhatsApp возник эффект домино: кто-то один вначале не сделал фактчекинг, а другие уже положились на его добросовестность и репутацию издания, - говорит Наталья Лезина, PR-директор "Ростелеком-Солар". - Здесь можно порекомендовать только одно: если видите очень яркую и громкую новость, перепроверьте ее сами".

По словам эксперта, прежде чем доверять какой-либо "громкой" новости, необходимо найти ссылку на первоисточник, а затем проверить, пишут ли об этом другие издания.

"Если в заметке фигурируют какие-то организации, логично проверить, есть ли эта информация на их официальных сайтах. Наверное, самое главное - не поддаваться эмоциям, особенно гневу и страху, сразу и стараться критически воспринимать информацию", - заключила Лезина.