Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, 3033; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 42; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566, 4601; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3589; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; N 44, ст. 5635; 2015, N 1, ст. 43, 44, 47; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3973; 2016, N 1, ст. 20; N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4193, 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5082; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 52, ст. 7776, 7799; 2020, N 17, ст. 2723; N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) подпункт 17 признать утратившим силу;

б) дополнить подпунктом 171 следующего содержания:

"171) федеральный орган по контролю и надзору - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю (надзору) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;";

в) в подпункте 18 слова "с использованием этилового спирта, для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи" исключить;

г) в подпункте 19 слова "и позволяющий обеспечивать установленный Правительством Российской Федерации минимальный уровень рентабельности производства этих видов продукции" исключить;

д) в подпункте 22 слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору", слова "федеральный реестр алкогольной продукции" заменить словами "единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции";

е) подпункт 27 признать утратившим силу;

ж) дополнить подпунктами 28 - 30 следующего содержания:

"28) регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

29) сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

30) единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее также - единая государственная автоматизированная информационная система) федеральная информационная система, созданная в целях учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей, объема собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, а также осуществления анализа информации и контроля за производством, оборотом и (или) использованием этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использованием производственных мощностей, объемом собранного винограда, использованным для производства винодельческой продукции.";

2) в статье 5:

а) в абзаце шестом слова "и акцизными марками" исключить;

б) абзац восьмой признать утратившим силу;

в) в абзаце девятом слова "установление порядка лицензирования" заменить словом "лицензирование", слова "(организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее также - сельскохозяйственные товаропроизводители)" исключить;

г) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"установление порядка учета в области производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;";

д) в абзаце двенадцатом слова "а также" заменить словами "деклараций (декларирования) об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также деклараций (декларирования)";

е) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"установление порядка ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы и осуществление ведения единой государственной автоматизированной информационной системы;";

ж) в абзаце девятнадцатом слова "с использованием этилового спирта, производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи" исключить;

з) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"установление норм минимального использования производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта;";

и) в абзаце двадцать первом слова ", а также порядка ведения федерального реестра алкогольной продукции и осуществление его ведения" исключить;

к) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"установление требований к автомобильному транспорту, используемому для перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, к оборудованию для учета объема таких перевозок и к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащается автомобильный транспорт, используемый для данных перевозок;";

л) в абзаце двадцать третьем слова "и стационарным торговым объектам" исключить;

м) абзацы двадцать четвертый и двадцать шестой признать утратившими силу;

н) в абзаце двадцать седьмом слова "в пункте 11" заменить словами "в пункте 2";

3) в пункте 1 статьи 6:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 настоящего Федерального закона);";

б) абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;

4) в статье 8:

а) в пункте 2:

абзац первый дополнить словами ", опломбированными федеральным органом по контролю и надзору";

абзац второй дополнить словами ", опломбированными федеральным органом по контролю и надзору";

в абзаце четвертом слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

в абзаце седьмом слова "Правительством Российской Федерации" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

абзац восьмой после слов "об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" дополнить словами ", о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате)";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и (или) техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), включающим в себя программные средства единой государственной автоматизированной информационной системы и программно-аппаратные средства организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, в единую государственную автоматизированную информационную систему устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: "Требования настоящего абзаца не распространяются на основное технологическое оборудование, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта.";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Программно-аппаратные средства организаций, использующих основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, спиртосодержащей продукции, а также основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью более 300 тысяч декалитров в год, наряду с приемом и передачей информации, указанной в абзаце десятом настоящего пункта, должны обеспечивать прием и передачу информации о закупке, хранении и поставках такой продукции.";

в абзаце тринадцатом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в абзаце пятнадцатом слово "акцизными" заменить словами "федеральными специальными", слово "акцизных" заменить словами "федеральных специальных";

абзац восемнадцатый дополнить словами ", опломбированными федеральным органом по контролю и надзору";

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Программно-аппаратные средства организаций, использующих основное технологическое оборудование для производства денатурированного этилового спирта (денатурата), должны обеспечивать прием и передачу информации о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную систему.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Программно-аппаратные средства организаций, использующих основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, должны обеспечивать прием и передачу информации об объеме производства, закупки, хранения и поставки такой продукции.";

б) в пункте 21:

в подпункте 3 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору", слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору", слова "с момента" заменить словами "со дня";

в подпункте 5 слова "а также ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом ЕАЭС особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов" заменить словами "а также ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации в качестве припасов, имеющих статус иностранных товаров, в соответствии с установленными правом ЕАЭС особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов";

подпункт 8 признать утратившим силу;

в подпункте 9 слова "(в том числе денатурата)" исключить;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) розничной продажи алкогольной продукции, имеющей статус товаров ЕАЭС, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.";

в) в пункте 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Порядок полной переработки и утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных сооружениях и соответствующие перечни технологического оборудования устанавливаются федеральным органом по контролю и надзору.";

абзац третий признать утратившим силу;

г) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организация обязана использовать только основное технологическое оборудование, принадлежащее ей на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Требования о принадлежности основного технологического оборудования на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления не распространяются на основное технологическое оборудование для производства вина, игристого вина (шампанского) сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного винограда.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должно быть учтено при расчете мощности, включенной в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования, при этом такое оборудование должно соответствовать требованиям настоящей статьи и статьи 141 настоящего Федерального закона. Ведение единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования осуществляется федеральным органом по контролю и надзору в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

д) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В случае приобретения основного технологического оборудования в целях его использования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции лицензиат обязан представить в лицензирующий орган заявление о приобретении данного оборудования, перечень видов данного оборудования, сертификаты соответствия или декларации о его соответствии, а также документы, указанные в подпунктах 10, 11 и 13 пункта 1 статьи 19 настоящего Федерального закона. В случае приобретения основного технологического оборудования, подлежащего государственной регистрации, в целях его использования для производства этилового спирта указанная информация представляется после государственной регистрации такого оборудования.

В случае приобретения основного технологического оборудования в целях его использования для хранения этилового спирта, спиртосодержащей продукции лицензиат обязан представить в лицензирующий орган заявление о приобретении данного оборудования, перечень видов данного оборудования и сертификаты соответствия или декларации о его соответствии.

Лицензирующий орган рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня их получения. Эти документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме электронных документов в соответствии с пунктом 11 статьи 19 настоящего Федерального закона.

При выявлении в представленных документах недостоверной информации и (или) нарушения лицензиатом требований настоящей статьи лицензирующий орган принимает решение о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции допускается по истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган документов в порядке, установленном настоящим пунктом, при условии отсутствия решения, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, или до истечения 45 дней при условии, что лицензирующим органом принято решение о допустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Решение о допустимости или недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направляется в письменной форме лицензиату в течение трех дней после его принятия лицензирующим органом. В случае, если в заявлении о приобретении основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции указано на необходимость направления в электронной форме лицензиату лицензирующим органом всех связанных с рассмотрением такого заявления документов, решение о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направляется в форме электронного документа лицензиату.

Лицензирующий орган до принятия решения о допустимости или недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводит обследование (проверку) лицензиата в целях установления соответствия оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, принадлежащего лицензиату, требованиям настоящей статьи.

Использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при наличии решения о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не допускается.";

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Для производства этилового спирта используется пищевое и непищевое сырье, перечень которого устанавливается федеральным органом по контролю и надзору.";

ж) в пункте 9:

в абзаце втором слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом";

абзац седьмой признать утратившим силу;

з) в пункте 10:

в абзаце втором слова "письменной форме" заменить словами "форме электронного документа";

в абзаце третьем слова "письменной форме" заменить словами "форме электронного документа";

в абзаце пятом слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом";

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае аннулирования или прекращения действия лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должно быть законсервировано под контролем федерального органа по контролю и надзору. Установленное (смонтированное) основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, подлежащее государственной регистрации, в отсутствие соответствующей лицензии должно быть законсервировано под контролем федерального органа по контролю и надзору.

Использование организацией основного технологического оборудования допускается только после его расконсервации под контролем федерального органа по контролю и надзору.

При приобретении законсервированного основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции другой организацией она вправе использовать его, в том числе для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, после снятия федеральным органом по контролю и надзору пломб, которые были нанесены на указанное оборудование и коммуникации, и расконсервации указанного оборудования.

Порядок и сроки консервации и расконсервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливаются регулирующим органом.";

к) пункт 12 признать утратившим силу;

л) в абзаце первом пункта 13 слова "пункте 11" заменить словами "пункте 2", слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

5) в статье 9:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 3:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова "(в том числе денатурата)" исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, должны осуществляться транспортными средствами организаций, оборудованными опломбированными данной организацией емкостями (цистернами) и (или) снаряженными прицепом (полуприцепом) с такими емкостями (цистернами) и находящимися в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении таких организаций, и только при условии оснащения этих транспортных средств оборудованием для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции и специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, опломбированными федеральным органом по контролю и надзору, которые обеспечивают передачу данных о перемещении этих транспортных средств по территории Российской Федерации, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в единую государственную автоматизированную информационную систему (далее - специальные технические средства регистрации).";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Требования к автомобильному транспорту, к оборудованию для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, к специальным техническим средствам регистрации устанавливаются федеральным органом по контролю и надзору.";

в абзаце шестом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в абзаце седьмом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в) в абзаце первом пункта 4 слова ", в том числе денатурата" исключить;

г) пункт 5 признать утратившим силу;

д) в пункте 6 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом";

6) пункт 3 статьи 101 признать утратившим силу;

7) в статье 102:

а) подпункты 2 - 4 пункта 1 признать утратившими силу;

б) в пункте 11 после слова "Возврат" дополнить словом "поставленных", слово "только" исключить;

в) в пункте 21 слова "подпунктах 2 - 6" заменить словами "подпунктах 5 и 6";

г) пункт 3 признать утратившим силу;

8) в статье 11:

а) в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Производство из собственного винограда вина, игристого вина (шампанского), вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, их хранение, поставки и розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители.";

в абзаце втором цифры "5 000" заменить цифрами "15 000";

б) в пункте 23:

в абзаце первом слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом", дополнить предложением следующего содержания: "Производственные и складские помещения, используемые для производства и оборота спиртосодержащей продукции, должны соответствовать требованиям, установленным регулирующим органом.";

в абзаце втором слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом";

в) в абзаце третьем пункта 24 слова "реестр виноградных насаждений" заменить словами "федеральный реестр виноградных насаждений в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации";

г) в пункте 3:

в абзаце седьмом слова "государственных стандартах" заменить словами "технических регламентах, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартах, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС";

в абзаце десятом слова "государственных стандартов" заменить словами "технических регламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС";

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Потребительская упаковка алкогольной продукции должна обеспечивать возможность визуального определения факта ее вскрытия.";

е) в пункте 5 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "регулирующим органом";

ж) пункт 7 признать утратившим силу;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Маркировка алкогольной продукции

1. Алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

2. Федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе.

3. Федеральная специальная марка содержит двухмерный штриховой код (графическую информацию в кодированном виде), нанесенный организацией - изготовителем федеральной специальной марки и содержащий идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы в кодированном виде.

Идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы представляет собой уникальное сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать федеральную специальную марку и маркируемую ею алкогольную продукцию, а также получить иную информацию, зафиксированную в единой государственной автоматизированной информационной системе.

4. Требования к образцам федеральных специальных марок, порядок изготовления федеральных специальных марок, порядок приобретения федеральных специальных марок, порядок уничтожения федеральных специальных марок, порядок маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции и цена федеральных специальных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждаются федеральным органом по контролю и надзору.

Технология изготовления и нанесения федеральных специальных марок должна исключать возможность их подделки и повторного использования, обеспечивать возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы.

5. Для приобретения федеральных специальных марок организация, осуществляющая производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в том числе сельскохозяйственный товаропроизводитель, или организация, осуществляющая закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, направляет в форме электронного документа с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы в федеральный орган по контролю и надзору заявление о выдаче федеральных специальных марок с указанием вида алкогольной продукции в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона, содержания этилового спирта в алкогольной продукции, объема маркируемой алкогольной продукции, емкости подлежащей маркировке потребительской тары алкогольной продукции, количества запрашиваемых марок.

Для приобретения федеральных специальных марок организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, в заявлениях о выдаче федеральных специальных марок дополнительно к сведениям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, указывают:

номер (при наличии) и дату договора (контракта) поставки алкогольной продукции, при исполнении которого будет осуществляться ввоз продукции в Российскую Федерацию;

полное наименование поставщика алкогольной продукции, место его нахождения (адрес юридического лица), фактический адрес.

Заявления о выдаче федеральных специальных марок подаются отдельно на алкогольную продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, отдельно на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и отдельно на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию из государств - членов ЕАЭС.

Федеральные специальные марки изготавливаются за счет денежных средств заявителей, перечисленных ими на условиях предварительной оплаты исходя из цены марки и в размере, кратном запрашиваемому количеству марок, на расчетный счет организации - изготовителя федеральных специальных марок.

При подаче заявления о выдаче федеральных специальных марок не допускается требовать от заявителя представление иных документов.

6. Федеральные специальные марки выдаются федеральным органом по контролю и надзору.

Федеральные специальные марки выдаются производителям алкогольной продукции при наличии у них в собственности на дату выдачи таких марок сырья для производства алкогольной продукции, сведения об объеме которого зафиксированы в единой государственной автоматизированной информационной системе и объем которого соответствует количеству запрашиваемых федеральных специальных марок.

Федеральные специальные марки выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении ими требований, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона, в количестве, позволяющем маркировать винодельческую продукцию, объем которой не превышает объем, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.

7. Срок выдачи федеральных специальных марок или принятия решения об отказе в выдаче федеральных специальных марок не может превышать двадцать девять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче федеральных специальных марок (далее в настоящей статье - заявление), за исключением случая, если рассмотрение заявления было приостановлено.

В случае отсутствия у производителя алкогольной продукции на двадцать девятый рабочий день со дня регистрации заявления в собственности сырья для производства алкогольной продукции, сведения об объеме которого зафиксированы в единой государственной автоматизированной информационной системе и объем которого соответствует количеству запрашиваемых федеральных специальных марок, срок рассмотрения заявления приостанавливается, но не более чем на двадцать один рабочий день.

8. Срок проверки заявления не может превышать семь рабочих дней со дня регистрации заявления, за исключением случая, если проверка заявления была приостановлена.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 9 настоящей статьи, федеральный орган по контролю и надзору в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления направляет заявителю сообщение в форме электронного документа с требованием об устранении одного или нескольких оснований для возврата заявления в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи и о приостановлении проверки заявления на срок не более чем десять рабочих дней.

В течение десяти рабочих дней со дня отправки сообщения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель представляет в федеральный орган по контролю и надзору заявление в форме электронного документа с исправленными сведениями.

В случае, если заявителем в течение десяти рабочих дней не устранены основания для возврата заявления, указанные в пункте 9 настоящей статьи, заявление возвращается заявителю в форме электронного документа.

В случае выявления отсутствия у заявителя лицензии на соответствующий вид деятельности, приостановления действия лицензии, аннулирования лицензии либо прекращения ее действия федеральный орган по контролю и надзору в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение об отказе в выдаче федеральных специальных марок.

9. Основанием для возврата заявления является:

1) наличие у заявителя на день подачи заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах и сборах или задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней и процентов, не погашенных в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 8 настоящей статьи;

2) наличие у заявителя на день подачи заявления не уплаченных в установленный срок административных штрафов, назначенных за совершение административных правонарушений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в случае, если такие штрафы не были уплачены в срок, указанный в абзаце третьем пункта 8 настоящей статьи;

3) неперечисление (перечисление в неполном объеме) заявителем денежных средств за изготовление федеральных специальных марок в случае, если данное нарушение не было устранено в срок, указанный в абзаце третьем пункта 8 настоящей статьи;

4) отсутствие в единой государственной автоматизированной информационной системе на день подачи заявления и невнесение в данную систему в срок, указанный в абзаце третьем пункта 8 настоящей статьи, сведений:

об уничтожении федеральных специальных марок, не нанесенных на алкогольную продукцию в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем, - для алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

об уничтожении федеральных специальных марок, полученных для маркировки алкогольной продукции, которая не была ввезена в Российскую Федерацию в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем, - для алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию;

5) частичное или полное отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, либо их недостоверность в случае, если нарушения не устранены в срок, указанный в абзаце третьем пункта 8 настоящей статьи.

10. Основанием для отказа в выдаче федеральных специальных марок является:

1) наличие в федеральном органе по контролю и надзору сведений о повторном в течение одного года занижении налоговой базы в налоговых декларациях по акцизам на этиловый спирт, алкогольную продукцию и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию по сравнению с объемом отгрузки алкогольной продукции, зафиксированным за соответствующий налоговый период в единой государственной автоматизированной информационной системе, установленных по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, подтвержденных соответствующими решениями о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вступившими в силу. Указанное основание действует до даты исполнения налогоплательщиком своих обязательств по уплате акцизов в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации;

2) отсутствие уплаты (неполная уплата) государственной пошлины за выдачу федеральных специальных марок;

3) несоответствие количества запрашиваемых федеральных специальных марок, указанных в заявлении, с учетом их остатка максимально возможному годовому объему производства соответствующей продукции исходя из установленной мощности основного технологического оборудования - для производителей алкогольной продукции;

4) отсутствие у заявителя по истечении пятидесяти рабочих дней со дня поступления заявления в федеральный орган по контролю и надзору в собственности сырья для производства алкогольной продукции, сведения об объеме которого зафиксированы в единой государственной автоматизированной информационной системе и объем которого соответствует количеству запрашиваемых федеральных специальных марок, - для производителей алкогольной продукции;

5) отсутствие у заявителя лицензии на соответствующий вид лицензируемой деятельности, приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии либо прекращение срока ее действия;

6) наличие в федеральном органе по контролю и надзору сведений об аннулировании производителем алкогольной продукции извещения об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза в период со дня подачи заявления до дня обращения в указанный орган за получением федеральных специальных марок. В этом случае изготовленные в соответствии с заявлением федеральные специальные марки подлежат возврату федеральным органом по контролю и надзору организации - изготовителю федеральных специальных марок (далее - организация-изготовитель);

7) наличие в федеральном органе по контролю и надзору сведений об аннулировании производителем алкогольной продукции ранее представленного извещения об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза (первичного извещения) и о представлении в налоговый орган нового извещения в связи с уменьшением объема закупаемого этилового спирта в период со дня подачи в федеральный орган по контролю и надзору заявления до дня обращения в указанный орган за получением федеральных специальных марок. В этом случае федеральные специальные марки выдаются производителю алкогольной продукции на основании уточненного заявления, содержащего уточненные сведения об объеме маркируемой алкогольной продукции и о количестве запрашиваемых федеральных специальных марок в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. В случае непредставления производителем алкогольной продукции уточненного заявления, указанного в настоящем подпункте, ранее изготовленные федеральные специальные марки подлежат возврату федеральным органом по контролю и надзору организации-изготовителю.

11. Срок хранения изготовленных федеральных специальных марок на складе федерального органа по контролю и надзору не может превышать пятьдесят рабочих дней со дня регистрации заявления.

12. В случае возврата заявления по одному или нескольким основаниям, указанным в пункте 9 настоящей статьи, а также по основанию, указанному в абзаце пятом пункта 8 настоящей статьи, организация-изготовитель возвращает заявителю денежные средства, уплаченные за изготовление федеральных специальных марок, в течение трех рабочих дней со дня принятия федеральным органом по контролю и надзору решения о возврате заявления.

13. В случае отказа в выдаче федеральных специальных марок в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи изготовленные федеральные специальные марки подлежат возврату федеральным органом по контролю и надзору организации-изготовителю.

В случае отказа от приобретения ранее оплаченных, но невыданных федеральных специальных марок, в том числе в случае отказа в выдаче федеральных специальных марок в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, организация-изготовитель в течение трех рабочих дней со дня принятия федеральным органом по контролю и надзору решения об отказе в выдаче федеральных специальных марок возвращает заявителю денежные средства за невыданные федеральные специальные марки за вычетом расходов на их доставку в федеральный орган по контролю и надзору и обратно.

14. Указанные в подпункте 1 пункта 9 и подпунктах 1, 6 и 7 пункта 10 настоящей статьи сведения представляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области налогов и сборов, или федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, по межведомственному запросу федерального органа по контролю и надзору.

Указанные в подпункте 2 пункта 9 и подпункте 2 пункта 10 настоящей статьи сведения федеральный орган по контролю и надзору получает с использованием информации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящей статьи сведения федеральный орган по контролю и надзору получает от организации-изготовителя. Организация-изготовитель представляет федеральному органу по контролю и надзору сведения в течение трех рабочих дней со дня поступления на счет денежных средств за изготовление федеральных специальных марок.

Указанные в подпункте 3 пункта 10 настоящей статьи сведения федеральный орган по контролю и надзору получает с использованием информации, содержащейся в едином государственном реестре мощностей основного технологического оборудования.

Указанные в абзаце пятом пункта 8 и подпункте 5 пункта 10 настоящей статьи сведения федеральный орган по контролю и надзору получает с использованием информации, содержащейся в государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Указанные в подпункте 4 пункта 9 и подпункте 4 пункта 10 настоящей статьи сведения федеральный орган по контролю и надзору получает с использованием информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе.

15. Федеральные специальные марки должны быть нанесены на алкогольную продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем.

Алкогольная продукция, которая произведена за пределами территории Российской Федерации и на которую получены федеральные специальные марки, должна быть ввезена в Российскую Федерацию в течение девяти месяцев со дня их получения заявителем.

Федеральные специальные марки, не нанесенные на алкогольную продукцию, которая произведена на территории Российской Федерации, и федеральные специальные марки, полученные на алкогольную продукцию, не ввезенную в Российскую Федерацию в установленный срок, подлежат уничтожению заявителем, в том числе в случае аннулирования лицензии либо прекращения срока действия лицензии на соответствующий вид лицензируемой деятельности.

16. За правильность нанесения федеральных специальных марок на алкогольную продукцию несут ответственность организации, осуществляющие производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и организации, осуществляющие закупку алкогольной продукции для ввоза в Российскую Федерацию.

За подлинность федеральных специальных марок, а также за соответствие информации, содержащейся на федеральных специальных марках, информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, об алкогольной продукции, маркированной данными федеральными специальными марками, несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, закупку для ввоза в Российскую Федерацию, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Оборот винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, коллекционного коньяка, коллекционного вина, коллекционного ликерного вина, коллекционного игристого вина (шампанского), которые маркированы федеральными специальными марками и требования к которым действовали на дату их нанесения на потребительскую тару, допускается до окончания срока годности такой продукции.

18. Проверка подлинности федеральных специальных марок осуществляется организациями - покупателями алкогольной продукции, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам федерального органа по контролю и надзору.

Проверка подлинности федеральных специальных марок осуществляется органами государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, правоохранительными органами визуально, с использованием соответствующих приборов, а также с использованием доступа к информационным ресурсам федерального органа по контролю и надзору.

19. Не маркируются в установленном настоящим Федеральным законом порядке федеральными специальными марками:

1) алкогольная продукция, ввозимая в Российскую Федерацию:

в качестве припасов в соответствии с установленным правом ЕАЭС;

при помещении ее под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

при помещении ее под таможенную процедуру беспошлинной торговли при наличии на этикетках, контрэтикетках алкогольной продукции надписи на русском языке "Только для продажи в магазине беспошлинной торговли" или надписи аналогичного содержания на английском языке;

2) алкогольная продукция, вывозимая из Российской Федерации с применением в отношении ее таможенной процедуры экспорта;

3) пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха;

4) алкогольная продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли, при наличии на этикетках, контрэтикетках алкогольной продукции надписи на русском языке "Только для продажи в магазине беспошлинной торговли" или надписи аналогичного содержания на английском языке:

при перемещении ее из магазина беспошлинной торговли, расположенного в регионе деятельности одного таможенного органа, в магазин беспошлинной торговли, расположенный в регионе деятельности другого таможенного органа;

при выпуске ее для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.

20. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается.

Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.";

10) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"3. Алкогольная продукция, ввозимая в Российскую Федерацию, должна соответствовать требованиям технических регламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС.";

11) в статье 14:

а) в пункте 1:

абзац десятый признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Организации, осуществляющие производство этилового спирта или алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) обязаны осуществлять учет использования производственных мощностей, организации, осуществляющие производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и декларирование использования производственных мощностей.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Учет объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей, объема собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, осуществляется посредством внесения в единую государственную автоматизированную информационную систему информации:

передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и (или) с использованием технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате);

передаваемой оборудованием для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;

передаваемой специальными техническими средствами регистрации;

представленной организациями в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, об объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции;

представленной организациями в уведомлениях о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции.

Учет объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется с использованием оборудования, отвечающего требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона.

Фиксация информации в единой государственной автоматизированной информационной системе осуществляется на основании заявок о фиксации информации, которые представляются в федеральный орган по контролю и надзору в электронном виде лицами, осуществляющими в соответствии с настоящим пунктом внесение информации в единую государственную автоматизированную информационную систему. Формы, порядок заполнения, форматы и сроки представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе утверждаются федеральным органом по контролю и надзору.

Порядок ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

в) абзацы четвертый - шестой пункта 3 признать утратившими силу;

г) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Порядок и формат представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, форма и порядок заполнения этих деклараций устанавливаются федеральным органом по контролю и надзору. Порядок и формат представления в форме электронного документа деклараций об объеме собранного винограда и об объеме винограда, использованного для производства винодельческой продукции, в том числе винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, и полного цикла производства дистиллятов, форма и порядок заполнения этих деклараций устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса.";

в абзаце втором слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

в абзаце третьем слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

д) в пункте 6:

в абзаце первом слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

в абзаце втором слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

в абзаце третьем слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "Федеральный орган по контролю и надзору";

в абзаце четвертом слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "Федеральный орган по контролю и надзору";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"При выявлении в представленном расчете производственной мощности недостоверной информации, свидетельствующей о превышении производственной мощности, указанной в абзаце четвертом пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, выявлении несоответствия представленного расчета производственной мощности порядку составления расчета производственной мощности и его форме, выявлении несоответствия основного технологического оборудования требованиям пункта 1, абзаца восьмого пункта 2 (в части обязанности учета оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), абзаца первого пункта 6 статьи 8 настоящего Федерального закона федеральный орган по контролю и надзору принимает решение о недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.";

в абзаце шестом слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору", слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

в абзаце восьмом слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

в абзаце девятом слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

12) статью 141 изложить в следующей редакции:

"Статья 141. Государственная регистрация основного технологического оборудования для производства этилового спирта

1. Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров (далее в настоящей статье - основное технологическое оборудование) подлежит государственной регистрации в едином государственном реестре мощностей основного технологического оборудования путем внесения сведений (изменений в сведения) об основном технологическом оборудовании.

2. Основное технологическое оборудование, подлежащее государственной регистрации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включает в себя:

1) перегонные установки (аппараты);

2) аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта;

3) комплектные установки для производства этилового спирта.

3. Для государственной регистрации основного технологического оборудования лица, владеющие основным технологическим оборудованием на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды или залога, а также лица, осуществляющие хранение основного технологического оборудования (далее - заявители), представляют в федеральный орган по контролю и надзору:

1) заявление о государственной регистрации основного технологического оборудования по форме, утвержденной федеральным органом по контролю и надзору, с указанием вида и места нахождения основного технологического оборудования;

2) копии паспортов основного технологического оборудования (при наличии) и (или) иные сведения, позволяющие идентифицировать основное технологическое оборудование (в том числе содержащие заводской номер);

3) правоустанавливающие документы на основное технологическое оборудование.

4. В случае отсутствия правоустанавливающих документов, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи, допускается представление организацией, имеющей лицензию на производство этилового спирта, документов, подтверждающих принятие основного технологического оборудования к бухгалтерскому учету.

5. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, представляются в федеральный орган по контролю и надзору непосредственно или почтовым отправлением с описью вложения.

Оригиналы представленных документов после принятия решения о государственной регистрации основного технологического оборудования или решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования возвращаются заявителю на основании его письменного заявления посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в течение десяти рабочих дней со дня поступления в федеральный орган по контролю и надзору указанного заявления.

6. На основании документов, представленных в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, и результатов внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии со статьей 233 настоящего Федерального закона, федеральный орган по контролю и надзору принимает решение о государственной регистрации основного технологического оборудования путем внесения сведений об основном технологическом оборудовании в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования или решение об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования.

7. В случае изменения владельца основного технологического оборудования, адреса (места нахождения) владельца основного технологического оборудования, места нахождения основного технологического оборудования, а также в случае утилизации, уничтожения или утраты основного технологического оборудования заявитель в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи, обязан представить заявление о внесении изменений в сведения об основном технологическом оборудовании, внесенные в единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования, по форме, утвержденной федеральным органом по контролю и надзору, документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3 настоящей статьи, и документы, подтверждающие возникновение указанных обстоятельств.

Федеральный орган по контролю и надзору в порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи, принимает решение о государственной регистрации основного технологического оборудования в связи с внесением изменений в сведения об основном технологическом оборудовании или решение об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования является наличие в документах, представленных в соответствии с пунктами 3, 4 и 7 настоящей статьи, недостоверной, искаженной, неполной информации.

Основанием для отказа в государственной регистрации основного технологического оборудования кроме оснований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является подача заявителем заявления о государственной регистрации основного технологического оборудования, не указанного в пункте 2 настоящей статьи.

9. Срок принятия решения о государственной регистрации основного технологического оборудования или решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования, за исключением решения, принимаемого в связи с внесением изменений в сведения об основном технологическом оборудовании в случае его уничтожения, утилизации или утраты, не должен превышать 40 рабочих дней со дня поступления документов в федеральный орган по контролю и надзору.

Срок принятия решения о государственной регистрации основного технологического оборудования или решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования в связи с внесением изменений в сведения об основном технологическом оборудовании в случае его уничтожения, утилизации или утраты не должен превышать 30 рабочих дней со дня поступления документов в федеральный орган по контролю и надзору.

В случае продления срока проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзаце втором пункта 8 статьи 233 настоящего Федерального закона, срок принятия решения о государственной регистрации основного технологического оборудования или решения об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

Решение об отказе в государственной регистрации основного технологического оборудования с указанием причин отказа направляется федеральным органом по контролю и надзору заявителю в письменной форме по адресу, указанному в заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения.";

13) в статье 16:

а) в пункте 2:

в подпункте 12 слова "без деклараций о соответствии" заменить словами "без указания в документах, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведений о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии";

в подпункте 13 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

б) в абзаце четвертом пункта 4 слова "представления в соответствии с формой и правилами, установленными Правительством Российской Федерации, такой организацией в лицензирующий орган уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания" заменить словами "представления такой организацией в лицензирующий орган уведомления о заказчике, дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания в форме электронного документа", третье предложение исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Форма и правила представления уведомления устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

в) в абзаце четвертом пункта 41 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

г) в пункте 9:

в абзаце третьем слово "оплаченного" исключить;

в абзаце четвертом слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

д) абзац седьмой пункта 10 признать утратившим силу;

14) в статье 18:

а) в пункте 1:

в абзаце пятом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с пунктом 2 статьи 25 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 2:

в абзаце втором слова ", в том числе денатурата, включая биоэтанол" исключить;

в абзаце одиннадцатом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова "(в том числе денатурат, за исключением биоэтанола)" исключить;

в абзаце третьем слова "(в том числе денатурат)" исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Лицензия на осуществление вида деятельности, указанного в абзаце двенадцатом пункта 2 настоящей статьи, по заявлению сельскохозяйственного товаропроизводителя выдается отдельно на вино, вино с защищенным географическим указанием, вино с защищенным наименованием места происхождения или игристое вино (шампанское), игристое вино (шампанское) с защищенным географическим указанием, игристое вино (шампанское) с защищенным наименованием места происхождения либо одновременно на указанные виды винодельческой продукции.";

г) в пункте 8:

в абзаце первом слова ", за исключением видов деятельности, указанных в абзацах девятом и одиннадцатом пункта 2 настоящей статьи" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

д) в пункте 9 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

15) в статье 19:

а) в пункте 1:

подпункт 2 признать утратившим силу;

в подпункте 3 слова "налоговый учет" заменить словами "учет в налоговом органе";

в подпункте 6 слова "и экологическим требованиям" исключить, слова "подпунктом 6 настоящего пункта" заменить словами "настоящим подпунктом";

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) схема оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции. Перечни информации об оборудовании, автоматических средствах и о коммуникациях, которая должна содержаться в схемах оснащения основного технологического оборудования, указанных в настоящем подпункте, утверждаются федеральным органом по контролю и надзору;";

подпункт 101 признать утратившим силу;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) расчет производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции по каждому заявленному виду продукции, составленный в порядке и по форме, которые установлены федеральным органом по контролю и надзору;";

подпункт 131 признать утратившим силу;

б) абзац первый пункта 11 дополнить словами "посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

в) в абзаце первом пункта 13 цифры "11" заменить цифрами "10";

г) в подпункте 8 пункта 14 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса";

д) пункт 16 дополнить словами "посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

е) в пункте 17:

в абзаце первом слова "пункте 11" заменить словами "пункте 2";

в абзаце втором слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

ж) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для получения заявителем лицензий, указанных в статье 18 настоящего Федерального закона, не допускается требовать документы, не предусмотренные настоящей статьей.";

з) пункты 21 и 22 признать утратившими силу;

и) в пункте 3:

в абзаце первом слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в подпункте 4 слова "и экологическим требованиям (за исключением заключения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экологической экспертизы, в отношении складских помещений, предназначенных для хранения алкогольной продукции)" исключить;

к) в пункте 31:

в абзаце первом слова "перевозки этилового спирта (в том числе денатурата)" заменить словами "перевозки автомобильным транспортом этилового спирта";

в подпункте 2 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 9 настоящего Федерального закона";

в подпункте 3 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "в соответствии с настоящим Федеральным законом";

подпункт 5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) копию документа, подтверждающего оснащение транспортного средства специальными техническими средствами регистрации.";

л) дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:

"31-1. Организация, имеющая лицензию на осуществление перевозок одного из видов продукции, указанных в абзаце третьем пункта 4 статьи 18 настоящего Федерального закона, при получении лицензии на осуществление перевозок другого вида продукции в соответствии с настоящим Федеральным законом представляет в лицензирующий орган только документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 1 настоящей статьи.";

м) пункт 32-1 дополнить словами "посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

н) пункт 33 признать утратившим силу;

о) в пункте 4 слова "(в том числе денатурата)" исключить;

п) в абзаце первом пункта 6 после слов "спиртосодержащей продукции" дополнить словами "(далее - государственный сводный реестр выданных лицензий)", слова ", а также единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи" исключить, слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

р) пункт 8 дополнить словами "посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

с) в пункте 9:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, которые в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по таким обязательным платежам) превышают 3000 рублей, не погашены на дату получения налоговым органом запроса лицензирующего органа и информация о которых направлена налоговым органом в лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";

в подпункте 4 слова "экологическим требованиям," исключить;

т) пункт 10 признать утратившим силу;

у) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случае изменения наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения места его нахождения или указанных в лицензии мест нахождения его обособленных подразделений, окончания срока аренды производственного или складского помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, получения лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения при наличии лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции переоформление лицензии осуществляется на основании заявления лицензиата с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Данные документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящей статьи.

В предусмотренных абзацем первым настоящего пункта случаях переоформление лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется путем внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи о переоформлении лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. Датой переоформления лицензии является дата внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о переоформлении лицензии. После внесения в государственный сводный реестр выданных лицензий записи, содержащей сведения о переоформлении лицензии, федеральным органом по контролю и надзору лицензиату выдается выписка из государственного сводного реестра выданных лицензий.";

ф) в пункте 17:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"17. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Лицензия на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, а также лицензия на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции выдается на срок, указанный соискателем лицензии, но не более чем на пятнадцать лет.";

в абзаце втором слова "такой лицензии" заменить словами "таких лицензий", слова "в письменной форме о продлении срока действия такой лицензии" заменить словами "о продлении срока действия таких лицензий как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если в заявлении о продлении срока действия лицензии было указано на необходимость направления в форме электронного документа решения о продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении этого срока, лицензирующий орган направляет заявителю соответствующее решение в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

х) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Датой выдачи (продления, переоформления) лицензии на осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является дата внесения соответствующей записи в государственный сводный реестр выданных лицензий.

Выписки из государственного сводного реестра выданных лицензий предоставляются лицам, имеющим (имевшим) лицензии на осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с информацией о выданных им лицензиях в форме электронных документов посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Плата за предоставление выписок не взимается.

Срок предоставления выписок из государственного сводного реестра выданных лицензий устанавливается федеральным органом по контролю и надзору и не может составлять более чем пять рабочих дней со дня получения федеральным органом по контролю и надзору соответствующего запроса.

Форма и порядок предоставления выписок из государственного сводного реестра выданных лицензий устанавливаются федеральным органом по контролю и надзору.";

16) в статье 20:

а) в пункте 1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"использование основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований к его оснащению автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную систему;";

абзац седьмой признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"неисполнение требований, установленных абзацем третьим пункта 15 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым;

абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

абзацы восемнадцатый - двадцатый первый считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать вторым;

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

в абзаце тридцать втором слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

в) в пункте 31:

в подпункте 2 слова "(в том числе денатурата)" и слова ", или без уведомления" исключить;

в подпункте 6 слова "использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда" заменить словами "объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции,";

в подпункте 7 слова "государственным, национальным или международным стандартам" заменить словами "техническим регламентам, национальным (государственным), региональным (межгосударственным), международным стандартам, включенным в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС";

в подпункте 10 слова ", автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле" исключить, после слов "спиртосодержащей продукции" дополнить словами ", о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате)";

в подпункте 11 слова "автоматических средствах измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле," заменить словами "эксплуатация автомобильного транспорта при отсутствии или повреждении пломб на специальных технических средствах регистрации,";

в подпункте 14 слова ", включая биоэтанол," исключить;

в подпункте 15 слова "(в том числе денатурата)" исключить;

в подпункте 25 слова "пункте 11" заменить словами "пункте 2";

г) в пункте 32:

в абзаце первом слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) передача федеральных специальных марок другому лицу, за исключением передачи федеральных специальных марок в целях их нанесения на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию;";

в подпункте 6 слова "(в том числе денатурата)" исключить, после слов "готовой продукции" дополнить словами "в объеме, превышающем 200 декалитров в год,", слова "автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации" заменить словами "единую государственную автоматизированную информационную систему";

д) в пункте 33 слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

е) в пункте 5:

в абзаце втором слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

в абзаце пятом слова "государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "государственный сводный реестр выданных лицензий";

17) в подпункте 2 пункта 2 статьи 23 слова "(в том числе виноградников)" и слова "автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле," исключить, после слов "спиртосодержащей продукции" дополнить словами ", о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате)", слова "в автоматическом режиме движения" исключить;

18) в статье 233:

а) в подпункте 1 пункта 1:

в абзаце первом слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

в абзаце втором слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

б) в пункте 6:

в подпункте 1 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору";

в подпункте 2 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

в подпункте 4 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции," заменить словами "федеральный орган по контролю и надзору", слова "пункта 2" заменить словами "пункта 3 или абзацем первым пункта 7";

в) в пункте 7 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

г) в абзаце втором пункта 8 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору";

19) подпункт 2 пункта 4 статьи 241 признать утратившим силу;

20) в статье 25:

а) в пункте 1:

в подпункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"с нарушением требований к маркировке алкогольной продукции, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона, или с маркировкой поддельными марками;";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"без соответствия техническим регламентам, национальным (государственным), региональным (межгосударственным), международным стандартам, включенным в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС;";

в подпункте 6 слова "(в том числе денатурата)" исключить;

б) абзац второй пункта 2 после слова "подлежат" дополнить словами "вывозу и уничтожению или";

21) в пункте 1 статьи 26:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований к оснащению и учету автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, а также требований к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную систему;";

б) в абзаце девятом слова "без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии" заменить словами "без указания в документах, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведений о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии";

в) в абзаце десятом слова "государственных стандартов" заменить словами "технических регламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС";

г) абзац тринадцатый после слов "производственных мощностей" дополнить словами "производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи";

д) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

"производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением технических регламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС;";

е) в абзаце тридцать девятом слова ", пивных напитков," заменить словами "и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,";

ж) в абзаце сороковом слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

з) в абзаце сорок пятом слова "(в том числе денатурата)" исключить, слова "автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации" заменить словами "единую государственную автоматизированную информационную систему";

и) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

"передача федеральных специальных марок другому лицу, за исключением передачи федеральных специальных марок в целях их нанесения на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию;";

к) в абзаце пятьдесят пятом слова "пункте 11" заменить словами "пункте 2", слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федеральным органом по контролю и надзору";

л) в абзаце пятьдесят восьмом слова "пункте 11" заменить словами "пункте 2";

м) дополнить абзацем следующего содержания:

"оборот алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации и маркированной федеральными специальными марками, нанесенными на алкогольную продукцию по истечении девяти месяцев со дня их получения заявителем, или маркированной федеральными специальными марками и ввезенной в Российскую Федерацию по истечении девяти месяцев со дня получения таких марок заявителем.";

22) в статье 27:

а) в подпункте 1 пункта 12 слова "(в том числе денатурата)" исключить;

б) в абзаце втором пункта 12 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" заменить словами "федерального органа по контролю и надзору".

Статья 2

Подпункт "в" пункта 9, подпункт "в" пункта 11, абзац одиннадцатый подпункта "а" пункта 21 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 102-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3113) исключить.

Статья 3

В пункте 49 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1,ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754) слова "алкогольной продукции и табачной продукции, ввозимых" заменить словами "табачной продукции, ввозимой".

Статья 4

Часть 5 статьи 8 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17) признать утратившей силу.

Статья 5

1. Установить, что таможенные органы до 31 марта 2021 года включительно осуществляют выдачу акцизных марок для маркировки алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, по заявлениям на выдачу акцизных марок, принятым до 31 декабря 2020 года включительно.

2. Разрешить:

1) ввоз в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до 31 декабря 2021 года включительно;

2) закупку, поставки, розничную продажу алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до окончания срока годности такой алкогольной продукции.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 10 настоящей статьи вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

4. Абзацы второй и третий подпункта "с", подпункт "х" пункта 15 статьи 1 вступают в силу с 1 июля 2021 года.

5. Подпункт "г" пункта 8, пункт 10, абзац четвертый подпункта "в" пункта 16, абзацы пятый и шестой подпункта "а" пункта 20, подпункты "в" и "д" пункта 21 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018).

6. Подпункт "ж" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 ноября 2021 года.

7. До 1 ноября 2021 года положения подпункта 18 статьи 2, абзаца третьего пункта 6 статьи 8, подпункта 3 пункта 10 и абзаца четвертого пункта 14 статьи 12, абзаца тринадцатого пункта 1 статьи 14 (в части обязанности учета использования производственной мощности основного технологического оборудования) и подпункта 11 пункта 1, абзаца первого пункта 13 статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к деятельности по производству не относящейся к этиловому спирту винодельческой продукции, произведенной без использования этилового спирта.

8. До 1 ноября 2021 года лица, осуществляющие производство не относящейся к этиловому спирту винодельческой продукции, произведенной без использования этилового спирта, обязаны представить в федеральный орган, уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - федеральный орган по контролю и надзору), расчет мощности основного технологического оборудования для производства данной продукции в порядке и по форме, которые установлены федеральным органом по контролю и надзору.

9. До 1 июля 2021 года лицу, имеющему (имевшему) лицензию (лицензии) на осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - лицо), выписка (выписки) из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с информацией о выданной лицу лицензии (лицензиях) (далее - выписка) предоставляется федеральным органом по контролю и надзору путем направления по адресу электронной почты, указанному лицом в заявлении. Заявление о предоставлении выписки направляется лицу посредством официального сайта федерального органа по контролю и надзору в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Выписка предоставляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения федеральным органом по контролю и надзору указанного заявления.

10. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона обязательство об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением и документ, подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства, которые указаны в абзаце восьмом пункта 21 и абзаце пятом пункта 23 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", для приобретения федеральных специальных марок не требуются.

11. В отношении федеральных специальных марок, выданных по заявлениям о выдаче федеральных специальных марок, принятым до 31 декабря 2020 года включительно, применяются положения Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции настоящего Федерального закона).

12. Сведения, содержащиеся в федеральном реестре алкогольной продукции, автоматизированной системе контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, а также сведения из деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда по состоянию на 1 января 2021 года подлежат включению в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Президент Российской Федерации В. Путин