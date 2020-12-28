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28.12.2020 00:19
Рубрика: Экономика

Маркировку алкоголя упростят

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8347)
С 1 января 2021 года весь алкоголь будет маркироваться федеральными спецмарками. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock

До этого спецмарками обозначалась только продукция, произведенная в России. Выдавало их Росалкогольрегулирование. А на импортный алкоголь таможенные органы выдавали акцизные марки. Теперь полномочия по выдаче марок будут только у Росалкогольрегулирования. А Федеральная таможенная служба будет контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и других таможенных операциях.

Фото: iStock
В техрегламент о безопасности алкогольной продукции внесут изменения

Упрощается сама процедура получения спецмарок. Производителям достаточно будет предоставить заявление, поданное через ЕГАИС. Это позволит сократить сроки получения марок, финансовые и административные затраты как госорганов, так и бизнеса.

Таможня сможет до 1 апреля 2021 года выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до конца 2020 года. Ввоз в Россию алкоголя, маркированного акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а его реализация - до конца срока годности этой продукции.

Также закон допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. На такой же срок можно будет получить лицензию на продукцию, изготовленную сельхозпроизводителями винодельческой продукции.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак Акцизные марки для алкоголя Комментарии к документам

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