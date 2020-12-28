Более 86% проданных с начала года автомобилей - российского производства

Более 86% проданных в России автомобилей за 11 месяцев текущего года - отечественного производства. Всего за этот период россияне приобрели 1,5 млн новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"За 11 месяцев 2020 года в России было продано 1,5 млн новых автомобилей: 1,34 млн легковых авто, 85 тысяч легковых коммерческих автомобилей (ЛКА), 63 тысяч грузовиков и 11,6 тысяч автобусов. Падение продаж по сравнению с тем же периодом 2019 года продолжает сокращаться и за 11 месяцев составило 9,8%", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 86,4% проданных в России автомобилей - это машины российского производства. Наиболее продаваемыми легковыми автомобилями, уточнили в министерстве, стали Lada Granta (112 тысяч), Lada Vesta (96 тысяч), Kia Rio (78 тысяч), Hyundai Creta (66 тысяч), Volkswagen Polo (53 тысяч). В сумме на пятерку лидеров продаж российского рынка пришлось 28,5% от общего объема продаж авто за 11 месяцев.

В Минпромторге отметили, что по итогам продаж легковых авто за рассматриваемый период Россия занимает 1 место по относительным показателям и 4 место по абсолютным показателям среди основных автомобильных рынков Европы.

За тот же период, отмечается в сообщении, динамика продаж в Испании - минус 35,3% (745 тысяч легковых автомобилей); в Великобритании - минус 30,7% (1,5 млн); в Италии - минус 29% (1,26 млн); во Франции - минус 26,9% (1,46 млн); в Польше - минус 25,1% (377 тысяч); в Германии - минус 21,6% (2,6 млн); в Бельгии - минус 22,3% (401 тысяч).

"Конечно, результаты, которые российский рынок легковых авто показывает в этом году, хуже прошлогодних. Однако, я напомню, что в этом году весь мир столкнулся со сложнейшей ситуацией. Одни страны, сферы экономики, отрасли адаптировались быстрее, другие - медленнее. Результаты продаж в России наглядно показывают, что стратегия Министерства промышленности и торговли России по поддержке отрасли стала одной из самых эффективных и гибких в Европе", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.