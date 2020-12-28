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28.12.2020 01:01
Рубрика: Общество

Чернышенко: Минобрнауки поручено разработать план мероприятий в Год науки

Текст: Иван Черноусов
Министерству образования и науки поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения в план основных мероприятий, посвященных Году науки и технологий, который объявлен президентом России в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Президент накануне объявил 2021-й годом науки и технологий, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Без науки сегодня невозможно успешно провести ни экономические, ни социальные преобразования. А уходящий год подтвердил значимость отрасли для безопасности человека и качества его жизни. Поэтому у нас задача серьезно приумножить интеллектуальный потенциал, чтобы соответствовать всем современным вызовам. Сейчас нам нужно оперативно и максимально ответственно подготовиться к важнейшему событию, мобилизовать все силы. Есть поручение Минобрнауки подключить к этой работе федеральные органы власти, госкорпорации, институты развития, ученых, экспертов. Следующий год должен объединить всех, чтобы наша наука вышла на новый уровень и задавала мировые тренды в развитии современных технологий".

Фото: iStock
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Вице-премьер также сообщил, что план предполагается утвердить к концу января будущего года, а старт основных мероприятий наметить на 8 февраля, в День российской науки.

"Думаю, символично День российской науки обозначить отправной точкой выполнения основных мероприятий плана. В него должны войти нужные и полезные для развития нашей науки события, а отдельной строкой - меры по поддержке молодых ученых. Наука должна активно пополняться молодыми талантами и, как справедливо отметил Президент, нужна нацеленность на результат. Речь о том, чтобы создавать благоприятные условия для учебы, работы и открывать широкие возможности для самореализации молодежи", - заключил Дмитрий Чернышенко.

Общество Наука Правительство Минобрнауки

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