Российская молодежка проведет второй матч на мировом хоккейном первенстве. Теперь будем экзаменовать чехов, получивших 1:7 в первом туре от Швеции.

Сегодняшний наш соперник показал далеко не самую уверенную игру в неравных составах. Из семи шайб чехи в меньшинстве пропустили трижды, еще раз умудрились пропустить, имея численное преимущество. Шведы реализовали половину ситуаций при игре в неравных составах, указав на одно из главных слабых мест Чехии.

Впрочем, и наша сборная никогда не отличалась мощной игрой в большинстве, а в победном матче против сборной США у россиян был всего один численный перевес, ничем интересным не закончившейся. Тогда как американцы из четырех попыток одну все-таки довели до гола. Примечательно, что в третьем периоде игры с американцами сборная России дважды удалилась фактически на ровном месте за подножки в собственной зоне и создала сама себе проблемы.

Если брать игру с Чехией без учета результатов первого тура, то эта команда постоянно портит нам нервы. Что на взрослых турнирах, что на уровне молодежных команд. За шесть прошлых матчей россияне лишь раз победили в основное время. Год назад чешская молодежка и вовсе обыграла нас. Но и многое изменилось с тех пор. Во-первых, прошлогодний чемпионат мира проходил в Чехии, где местные болельщики изо всех гнали своих вперед. Во-вторых, состав чехов в отличие от нашего серьезно изменился и потерял многих лидеров. Так что сгубить сборную Россию сегодня может только расслабленность и наплевательское отношение к сопернику.

В каком состоянии сборная подойдет ко второй игре, будет видно в половине шестого утра по Москве. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции!