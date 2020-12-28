Эксперт: Новый штамм коронавируса уже попал на территорию США

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 уже попал на территорию США.

Об этом в эфире CNN заявил экс-руководитель Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Скотт Готлиб. Он отметил, что вирус-мутант "может присутствовать уже в достаточном масштабе". Также эксперт добавил, что в Соединенных Штатах недостаточно развито секвенирование вирусов - определение последовательности их ДНК.

Первыми о появлении нового штамма вируса заявили власти Великобритании. Две недели назад министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что из-за мутации вирус стал более заразным.