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28.12.2020 01:30
Рубрика: Общество

Эксперт: Новый штамм коронавируса уже попал на территорию США

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 уже попал на территорию США.

Фото: iStock
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Об этом в эфире CNN заявил экс-руководитель Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Скотт Готлиб. Он отметил, что вирус-мутант "может присутствовать уже в достаточном масштабе". Также эксперт добавил, что в Соединенных Штатах недостаточно развито секвенирование вирусов - определение последовательности их ДНК.

Первыми о появлении нового штамма вируса заявили власти Великобритании. Две недели назад министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что из-за мутации вирус стал более заразным.

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