"Газпром-медиа" выкупил видеосервис Rutube

"Газпром-медиа" закрыл сделку по покупке Rutube, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сумма сделки не раскрывается.

Клиенты "Газпром-медиа" смогут использовать видеоинвентарь Rutube уже с января 2021 года. "Реклама на площадке будет доступна как самостоятельный инвентарь, так и в рамках консолидации с другими медиа - ТВ, радио, остальные цифровые площадки", - сообщила компания.

В "Газпром-медиа" надеются, что Rutube усилит позиции компании в цифровом сегменте. Ранее глава холдинга Александр Жаров сообщил, что "Газпром-медиа" уже год работает над модернизацией платформы и намерен сделать ее такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.

Холдинг намерен сохранить команду Rutube и усилить ее в рамках модернизации сервиса.