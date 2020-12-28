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28.12.2020 11:53
Рубрика: Digital

"Газпром-медиа" выкупил видеосервис Rutube

Текст: Ирина Алпатова

"Газпром-медиа" закрыл сделку по покупке Rutube, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сумма сделки не раскрывается.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Клиенты "Газпром-медиа" смогут использовать видеоинвентарь Rutube уже с января 2021 года. "Реклама на площадке будет доступна как самостоятельный инвентарь, так и в рамках консолидации с другими медиа - ТВ, радио, остальные цифровые площадки", - сообщила компания.

В "Газпром-медиа" надеются, что Rutube усилит позиции компании в цифровом сегменте. Ранее глава холдинга Александр Жаров сообщил, что "Газпром-медиа" уже год работает над модернизацией платформы и намерен сделать ее такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.

Холдинг намерен сохранить команду Rutube и усилить ее в рамках модернизации сервиса.

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