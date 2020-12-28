Госавтоинспекция собирается на регулярной основе - раз в квартал - публиковать данные по каждой автошколе. Каков процент сдачи экзамена по разным категориям с первого раза, а сколько экзаменов было провалено.

Если выпускники автошколы проваливают экзамен в ГИБДД, это повод для проверки учебного заведения. Фото: Александр Корольков/РГ

Кроме того, также будут публиковаться сведения о количестве погибших и пострадавших в авариях по вине начинающих водителей, подготовленных той или иной автошколой. Проект постановления правительства, утверждающий такие показатели для контроля за образовательными учреждениями, размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Надо сказать, что сведения о проценте сдачи экзаменов по каждой автошколе с некоторой периодичностью публикуются на сайтах региональных подразделений ГИБДД. Но это до сих пор не носило системного характера. Когда постановление будет принято, публикация таких данных станет обязанностью.

Что же касается публикации количества жертв ДТП, которые произошли по вине начинающих водителей, то это ноу-хау. При этом количество погибших и количество пострадавших будет даваться не в абсолютных величинах, а в пересчете на количество выпускников. Погибших - на 10 тысяч выпускников, пострадавших - на одну тысячу.

Предполагается, что эту информацию должны будут использовать лицензирующие органы при контроле за автошколами. Но также эти данные будут важны при выборе автошколы для кандидатов в водители.

Снижение количества сдавших экзамен с первого раза связано с недостаточной подготовкой водителей, считают в ГИБДД

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году доля выпускников автошкол, сдавших теорию с первого раза, снизилась на 1,5 процента. Экзамен на площадке - на 1,2 процента. В городе - на 3 процента. Это, как считают в ГИБДД, связано с недостаточным уровнем подготовки кандидатов в водители и контролем за деятельностью автошкол.