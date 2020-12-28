Ян Кузнецов: Этот матч должен стать хорошим уроком для команды

Хоккеисты молодежной сборной России Ян Кузнецов и Егор Спиридонов прокомментировали поражение от команды Чехии на молодежном чемпионате мира.

Рано утром в понедельник российская команда во втором матче МЧМ встречалась со сборной Чехии. Команда Игоря Ларионова потерпела поражение со счетом 0:2.

Защитник сборной России Ян Кузнецов уверен, что этот матч станет уроком для команды.

"Суперопасных моментов Россия сегодня не создала, этот матч должен стать хорошим уроком для команды. Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".

Защитник российской команды признался, что нужно наводить порядок в обороне, чтобы соперники не реализовывали созданные моменты.

Нападающий Егор Спиридонов посетовал на нереализованный момент в первом периоде.

"Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, закрывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи все ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл. У меня был момент в большинстве в первом периоде, мне Чинахов отдал пас, но я его не реализовал", - сказал он.