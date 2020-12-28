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28.12.2020 08:15
Рубрика: Спорт

Сборная России уступила чехам на МЧМ-2021

Текст: Илья Соболев
Сборная России уступила чехам со счетом 0:2 во втором матче на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.

Несмотря на победу в стартовом матче с американцами (5:3) тренерский штаб сборной России решился на ряд перестановок в составе. В частности, изменилось первое звено, в которое к Василию Подколзину и Марату Хуснутдинову был поднят Егор Афанасьев. А Родион Амиров из первой тройки попал во вторую к Даниилу Башкирову и Егору Чинахову.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images/AFP
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В отличие от россиян чехи стартовали на МЧМ-2021 неудачно, уступив в первом матче Швеции - 1:7. После триумфальной игры с Соединенными Штатами чего-то подобного болельщики, вероятно, ждали и от наших. Но в действительности все оказалось не так просто. Дебют встречи остался за подопечными Игоря Ларионова: россияне подолгу запирали соперника в его зоне, много владели шайбой. Но постепенно чехи приспособились к комбинационному стилю российской команды, навязав ей плотный, тягучий хоккей. Наши много ошибались, а чехи с удовольствием этими ошибками пользовались и все чаще тревожили вратаря россиян Ярослава Аскарова. В итоге, в первом периоде чешская сборная оказалась даже впереди по броскам в створ - 11:8.

Начало второго периода снова осталось за нашими, а дальше произошло примерно то же самое, что и в первом периоде. Чехи успешно замедлили игру россиян, а, когда представилась возможность, еще и провели разящую контратаку. На 37-й минуте, выдержав затяжную осаду соперника, чешские форварды неожиданно резво выбежали в нашу зону: Якуб Рыхловски скинул шайбу в центр, откуда Филип Коффер был точен в касании - 1:0.

После перерыва картина не изменилась. Чехи продолжили терпеть, а на 46-й минуте снова наказали наших за ошибку. Мартин Ланг заблокировал бросок Чайки и, убежав на рандеву с Аскаровым, легко переиграл нашего голкипера - 2:0. Увы, в оставшееся время подобрать ключи к чешской обороне сборная России так и не смогла. Следующий матч на турнире команда Игоря Ларионова проведет против Австрии, 30 декабря.

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