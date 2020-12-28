Новости

Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ 21:11
"Единая Россия" поздравит с Новым годом врачей-героев по всей Москве 20:56
Гибридная вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года 20:55
Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 20:45
Рубрика: Спорт

На связи Капитан Россия

Знаменитый Алексей Яшин - о вызовах молодежного чемпионата мира, сезоне КХЛ и своей карьере
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8349)
Сборная России потерпела первое поражение на хоккейном молодежном чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне. Команда Игоря Ларионова не смогла справиться с Чехией - 0:2.

Напомним, выступление на турнире наши начали с победы над США - 5:3. А вот чехи стартовали на МЧМ-2021 неудачно, уступив в первом матче Швеции - 1:7. После триумфальной игры с Соединенными Штатами болельщики, вероятно, ждали от россиян легкой победы над чехами. Но команда Карела Млейнека предложила нашим оборонительный, сверхплотный, тягучий хоккей, к которому подобрать ключи так и не удалось. Соперники здорово использовали ошибки россиян и добились в общем-то сенсационного успеха. Следующий матч сборная России проведет 30 декабря рано утром по московскому времени против австрийцев.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Ларионов сравнил Чехию со сборной России по футболу на ЧМ-2018

О специфике нынешнего молодежного чемпионата мира "РГ" поговорила с легендарным Алексеем Яшиным. Хоккеист, за верность сборной получивший прозвище "Капитан Россия", поделился мнением и о выступлении нашей сборной на Кубке Первого канала, о сезоне КХЛ, а кроме того рассказал о важных моментах своей карьеры.

В хоккее всегда нелегко

В Канаде идет молодежный чемпионат мира. Можете выделить кого-то из ребят в нашей команде?

Алексей Яшин: Могу только назвать фамилии, которые на слуху. Подколзин, Аскаров. Но сейчас более важно, как ребята проявят себя именно командой. Большие надежды возлагаю на Игоря Ларионова: он тот человек, который способен помочь ребятам раскрыться.

Всем командам предстоит фактически две недели провести в "пузыре". Насколько это тяжело?

Алексей Яшин: А что, в хоккее когда-то было легко? Что вообще в этой жизни дается легко? Не хочешь - не играй. Мы имеем ситуацию, которую имеем. Конечно, будет сложно и не только нашей сборной, но и всем остальным. У многих игровой практики очень давно совсем не было, последние два месяца могли только тренироваться.

Можно сказать, что морально-волевые качества, психологическая устойчивость на этом турнире будут иметь особое значение?

Алексей Яшин: Думаю, все то, что вы перечислили, всегда есть у команд, которые, в конечном счете, одерживают победы, независимо от условий.

Не так давно Международная федерация хоккея сообщила, что вручила Ларионову перстень члена Зала славы ИИХФ. Вас туда ввели в мае. Вы свой перстень получили?

Алексей Яшин: Надеюсь, перстень до меня еще доедет. Самое главное, что люди оценили мою карьеру. Остается только поблагодарить тренеров, которые участвовали в моей карьере, игроков. Всем спасибо, что у меня появилась возможность получить признание.

С удивлением узнал, что вы уже не первый год даете мастер-классы на ГУМ-катке. Причем делаете это совершенно бесплатно…

Алексей Яшин: Абсолютно верно. Приходят люди, которые хотели бы научиться играть в хоккей. Не имеет значения, мальчики или девочки, дети или взрослые, умеют они кататься или только встали на коньки. Желающие записываются, и я провожу с ними час занятий.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Владимир Плющев: Русские будут биться до конца

Вам с кем интересней работать?

Алексей Яшин: По-разному бывает. У людей с разным уровнем мастерства разные задачи и возможности. Поэтому, мне со всеми интересно.

Если бы у вас в детстве была возможность потренироваться со звездой, вы бы с кем хотели?

Алексей Яшин: С детства мечтал быть похожим на Харламова. Так что, наверное, с ним.

В первый раз вы вышли на каток на Красной площади в 2009 году на Матч всех звезд КХЛ. Что тогда запомнилось в первую очередь?

Алексей Яшин: Главное впечатление, как раз и было в том, что все это произошло на Красной площади. Это и запомнилось.

Брагина поздравляю

В конце декабря сборная России провела первый турнир под руководством Валерия Брагина, и выиграла Кубок Первого канала. Понравилось как играла команда с новым главным тренером?

Алексей Яшин: Мне вообще хоккей нравится. А когда играет сборная, с удовольствием болею за нашу команду. Здорово, что выиграли Кубок Первого канала, уверенно сыграли и с чехами, и с финнами. Со шведами очень интересная получилась игра. Хочу ребят и Валерия Брагина поздравить. Будем болеть дальше.

Тренерскую руку Брагина увидели? Что он привнес в игру этой сборной?

Алексей Яшин: Я не смотрю хоккей с точки зрения технической, кто что куда побежал. На данный момент не отношу себя к хоккейным специалистам, тем, кто пишет о хоккее. Сейчас мне важнее общая картинка, эмоции. Было приятно провести время на арене, насладиться хоккеем, поэтому впечатлений больше об антураже. Мне все очень понравилось. Ну и главное - есть победа.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде"

Говорят, эта сборная по стилю похожа на брагинскую "молодежку". Играет с надрывом, иногда вопреки…

Алексей Яшин: Вам интересно то, что я думаю, или какие-то мнения? Лично мне понравилось, как наша сборная сыграла.

Возможно, Кубок Первого канала так и останется генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Железных кандидатов на этот турнир в нынешней команде увидели?

Алексей Яшин: Сложно говорить, потому что никто не знает, какая будет ситуация. Последнее решение за главным тренером. Надеюсь, турниры еще будут, и они дадут Брагину пищу для размышления. Самое важное, что появилась возможность эти самые турниры проводить, что показал Кубок Первого канала. Жизнь продолжается, и я счастлив, что хоккей является ее частью. Надеюсь, что с точки зрения эпидемии больше никаких срывов не произойдет. Еще есть время, есть чемпионат КХЛ. Кто будет сильнее, тот и поедет.

Велика вероятность, что игроки НХЛ до этого чемпионата мира не доедут. С точки зрения перспектив нашей сборной, это плюс или минус?

Алексей Яшин: Считаю, что в целом для хоккея это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в международных соревнованиях участвовали только лучшие. С другой стороны, туда поедут сильнейшие ребята не из НХЛ, и они будут биться. Так что хоккей в любом случае будет красивый и интересный. И я, так или иначе, буду болеть за сборную России и очень обрадуюсь, если она выиграет чемпионат мира.

Алексей Яшин: Не всегда правильно судить только по результату. Считаю, что "серебро" на Олимпиаде-1998 было успехом нашего хоккея

Зачем забывать Нагано

Вы провели немало матчей в свитере национальной команды. Самый яркий из них вспомните?

Алексей Яшин: Наверное, все равно это Олимпийские игры в Нагано, хоть мы и проиграли там в финале чехам. Самый эмоциональный матч в карьере.

Вы приезжали в сборную всегда, когда была возможность, и даже получили прозвище Капитан Россия. Среди нынешних хоккеистов есть ребята, достойные этого титула?

Алексей Яшин: Считаю, нет смысла переходить на личности. Есть команда. И я считаю, есть большая заслуга Федерации хоккея России в том, что ребята с удовольствием приезжают в сборную: звезды, суперзвезды, игроки КХЛ - все хотят играть в сборной. Поэтому я очень рад, что ребята приезжают, отдают себя целиком ради национальной команды. А кто достоин быть "Капитаном России", Овечкин, Ковальчук, Дацюк - это уже самим ребятам решать или болельщикам.

Алексей Яшин в свое время был одним из немногих энхаэловцев, кто приезжал в сборную России по первому зову. Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Что важнее в капитане: чисто игровые навыки или качества вожака, лидера раздевалки?

Алексей Яшин: И то, и другое должно быть. Капитан команды - это тот, на ком лежит ответственность за результат. Если сам не играешь, очень сложно другим говорить, что они должны делать. Но плюс к этому должны быть организационные качества, чтобы мотивировать ребят отдавать все силы ради победы.

Вам за время вашего капитанства в "Оттаве", "Айлендерс", сборной России речи произносить приходилось?

Алексей Яшин: Я уже не помню, но нет, наверное. Что говорить, прыгать надо! В этом плане, игра и результат - это главное. В тех командах, в которых я играл, вопросов по самоотдаче никогда не стояло.

Вас во всех интервью спрашивают про поражение чехам в финале Олимпиады-1998. Если бы можно сделать так, чтобы все о той игре забыли, пошли бы на это?

Алексей Яшин: Нет. А почему надо об этом забывать? Я считаю, что та Олимпиада в целом и завоеванное на ней "серебро" - это успех нашего, российского хоккея. Как ребята относились друг к другу, вне зависимости от победы или поражения. Не всегда правильно судить только по результату. Там действительно была команда, и я с гордостью вспоминаю ребят, с которыми играл и которые отдали все силы для победы. Но так сложилось.

Вам в свое время удалось поработать генменеджером женской сборной России. Не было желания попробовать себя в аналогичной должности в мужской команде?

Алексей Яшин: Пока ситуация соответствующим образом не сложилась. Но если в будущем появится что-то интересное в этом плане, с удовольствием попробую.

Ковальчук все равно звезда

Если перспективы сборной неясны, то у клубов все понятно: сезон КХЛ продолжается несмотря ни на что. Как считаете, стоило его вообще начинать? Многие по-прежнему сомневаются.

Алексей Яшин: Тут спорить можно до бесконечности: нужно было начинать, не нужно, как надо было это делать и так далее. Лично я рад, что сезон идет. Это ведь и какая-то отдушина для людей, у них есть возможность смотреть хоккей. Другое дело, что мне сложно что-то говорить за самих хоккеистов или за людей, которые все это организовывают. Наверное, с точки зрения организации безопасности не все так просто. Но жизнь продолжается, нужно жить, двигаться вперед. И очень здорово, что это происходит.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Кучеров из-за операции не сыграет в регулярном чемпионате НХЛ

Вам когда-нибудь приходилось играть при пустых трибунах или в обстановке, близкой к этому?

Алексей Яшин: Такого не было. Может, только в детском хоккее. Но есть данность, и нужно отталкиваться от нее, а не думать о том, как могло бы быть. Мы двигаемся вперед, а что из этого получится, увидим.

Вы не удивлены, что несмотря на введение жесткого потолка зарплат и некоторое перераспределение игроков в командах, в лидерах все те же: на Западе - ЦСКА и СКА, на Востоке - "Ак Барс" и "Авангард"?

Алексей Яшин: Это команды с хорошей организацией. Они вовремя предприняли необходимые шаги, чтобы сохранить нужных игроков и быть способными бороться за Кубок Гагарина. Поэтому, не удивлен.

Одна из главных новостей лиги сейчас - это переход Ильи Ковальчука в омский "Авангард"? Одобряете этот трансфер?

Алексей Яшин: Считаю, очень здорово, что он вернулся. Для нашего хоккея Илья все равно - звезда. Я в свое время тоже возвращался в КХЛ, и было все классно и супер. Думаю, Ковальчук выбрал тот вариант, который счел наиболее верным для своей карьеры. От себя хочу пожелать ему успехов, желания играть. А мы все будем наслаждаться его мастерством.

В этом сезоне клуб КХЛ, китайский "Куньлунь" возглавил ваш ровесник, Алексей Ковалев. Следите за его работой?

Алексей Яшин: Слежу. Постоянно с ним на связи. Мы с ним давно знакомы общаемся. Хочу пожелать ему успехов. Да, у него сложная команда, сложная ситуация: в клубе много иностранцев, нет своей площадки - много других вопросов. Но я болею за Лешу, надеюсь, все будет хорошо.

Допускаете возможность, что в один прекрасный момент окажетесь на тренерском мостике?

Алексей Яшин: В жизни всегда надо все допускать. Всякое может получиться или сложиться. Если вдруг образуется что-то интересное, может, и тренерским ремеслом займусь.

В мае этого года телеканал TSN включил вас в сборную "Оттавы" всех времен и народов…

Алексей Яшин: Честно, пропустил эту информацию. Вошел туда, говорите? Очень рад. "Оттава" - это большая часть моей жизни.

Вы в историю хоккея вошли не только благодаря своей игре, но и забастовкой в "Оттаве" по поводу нового контракта. Те полтора года без хоккея были худшими в вашей карьере?

Алексей Яшин: Во-первых, не полтора года, а год (454 дня - прим. "РГ"). Но вопрос не в этом. Есть хоккей, есть жизнь, и в жизни нужно принимать определенные решения. Поэтому не могу сказать, что это были худшие моменты в моей жизни.

Фото: Михаил Синицын
Сборная России победила на домашнем этапе Евротура

Вас же тогда прозвали Cash-in. Ваш одноклубник по "Айлендерс" Брент Сопел еще вспоминал, как вы с зарплатой 9 млн долларов в год собирали с команды по пять баксов на вечеринку для новичков…

Алексей Яшин: А в чем вопрос? Не надо было собирать деньги? Бренту, наверное, виднее. Лично у меня с ним всегда были хорошие отношения, не знаю, к чему вообще возник весь этот разговор.

Между тем, совсем не за горами новый сезон в НХЛ. Все команды будут играть "регулярку" только внутри своих дивизионов и проведут по 56 матчей вместо 82. Как все это отразится на зрелищности сезона?

Алексей Яшин: Профсоюз игроков и лига приняли решение. Остается просто ему подчиниться.

За кем из наших будете особенно следить в предстоящем сезоне?

Алексей Яшин: Все будут следить за нашими звездами: Овечкиным, Малкиным, Тарасенко, Кучеровым, Панариным. Интересно будет посмотреть за Кириллом Капризовым, за Ильей Сорокиным, подписавшим контракт с "Айлендерс", где я играл. Я ребят очень хорошо знаю, надеюсь, все у них будет хорошо.

Досье "РГ"

Алексей Яшин родился 5 ноября 1973 года в Свердловске. Карьеру начал в местном "Автомобилисте". В России выступал за московское "Динамо", "Локомотив", ЦСКА и СКА. В НХЛ играл за "Оттаву" и "Айлендерс". В сезоне 1998/1999 стал первым российским капитаном клуба НХЛ на постоянной основе. Занимает десятое место по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян (781). В составе сборной становился чемпионом мира (1993), выигрывал олимпийские "серебро" (1998) и "бронзу" (2002).

Где будем смотреть

30 декабря, среда, Первый канал

05.30. Россия - Австрия. Прямая трансляция

Спорт Хоккей Чемпионат мира Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"