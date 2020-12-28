Напомним, выступление на турнире наши начали с победы над США - 5:3. А вот чехи стартовали на МЧМ-2021 неудачно, уступив в первом матче Швеции - 1:7. После триумфальной игры с Соединенными Штатами болельщики, вероятно, ждали от россиян легкой победы над чехами. Но команда Карела Млейнека предложила нашим оборонительный, сверхплотный, тягучий хоккей, к которому подобрать ключи так и не удалось. Соперники здорово использовали ошибки россиян и добились в общем-то сенсационного успеха. Следующий матч сборная России проведет 30 декабря рано утром по московскому времени против австрийцев.

О специфике нынешнего молодежного чемпионата мира "РГ" поговорила с легендарным Алексеем Яшиным. Хоккеист, за верность сборной получивший прозвище "Капитан Россия", поделился мнением и о выступлении нашей сборной на Кубке Первого канала, о сезоне КХЛ, а кроме того рассказал о важных моментах своей карьеры.

В хоккее всегда нелегко

В Канаде идет молодежный чемпионат мира. Можете выделить кого-то из ребят в нашей команде?

Алексей Яшин: Могу только назвать фамилии, которые на слуху. Подколзин, Аскаров. Но сейчас более важно, как ребята проявят себя именно командой. Большие надежды возлагаю на Игоря Ларионова: он тот человек, который способен помочь ребятам раскрыться.

Всем командам предстоит фактически две недели провести в "пузыре". Насколько это тяжело?

Алексей Яшин: А что, в хоккее когда-то было легко? Что вообще в этой жизни дается легко? Не хочешь - не играй. Мы имеем ситуацию, которую имеем. Конечно, будет сложно и не только нашей сборной, но и всем остальным. У многих игровой практики очень давно совсем не было, последние два месяца могли только тренироваться.

Можно сказать, что морально-волевые качества, психологическая устойчивость на этом турнире будут иметь особое значение?

Алексей Яшин: Думаю, все то, что вы перечислили, всегда есть у команд, которые, в конечном счете, одерживают победы, независимо от условий.

Не так давно Международная федерация хоккея сообщила, что вручила Ларионову перстень члена Зала славы ИИХФ. Вас туда ввели в мае. Вы свой перстень получили?

Алексей Яшин: Надеюсь, перстень до меня еще доедет. Самое главное, что люди оценили мою карьеру. Остается только поблагодарить тренеров, которые участвовали в моей карьере, игроков. Всем спасибо, что у меня появилась возможность получить признание.

С удивлением узнал, что вы уже не первый год даете мастер-классы на ГУМ-катке. Причем делаете это совершенно бесплатно…

Алексей Яшин: Абсолютно верно. Приходят люди, которые хотели бы научиться играть в хоккей. Не имеет значения, мальчики или девочки, дети или взрослые, умеют они кататься или только встали на коньки. Желающие записываются, и я провожу с ними час занятий.

Вам с кем интересней работать?

Алексей Яшин: По-разному бывает. У людей с разным уровнем мастерства разные задачи и возможности. Поэтому, мне со всеми интересно.

Если бы у вас в детстве была возможность потренироваться со звездой, вы бы с кем хотели?

Алексей Яшин: С детства мечтал быть похожим на Харламова. Так что, наверное, с ним.

В первый раз вы вышли на каток на Красной площади в 2009 году на Матч всех звезд КХЛ. Что тогда запомнилось в первую очередь?

Алексей Яшин: Главное впечатление, как раз и было в том, что все это произошло на Красной площади. Это и запомнилось.

Брагина поздравляю

В конце декабря сборная России провела первый турнир под руководством Валерия Брагина, и выиграла Кубок Первого канала. Понравилось как играла команда с новым главным тренером?

Алексей Яшин: Мне вообще хоккей нравится. А когда играет сборная, с удовольствием болею за нашу команду. Здорово, что выиграли Кубок Первого канала, уверенно сыграли и с чехами, и с финнами. Со шведами очень интересная получилась игра. Хочу ребят и Валерия Брагина поздравить. Будем болеть дальше.

Тренерскую руку Брагина увидели? Что он привнес в игру этой сборной?

Алексей Яшин: Я не смотрю хоккей с точки зрения технической, кто что куда побежал. На данный момент не отношу себя к хоккейным специалистам, тем, кто пишет о хоккее. Сейчас мне важнее общая картинка, эмоции. Было приятно провести время на арене, насладиться хоккеем, поэтому впечатлений больше об антураже. Мне все очень понравилось. Ну и главное - есть победа.

Говорят, эта сборная по стилю похожа на брагинскую "молодежку". Играет с надрывом, иногда вопреки…

Алексей Яшин: Вам интересно то, что я думаю, или какие-то мнения? Лично мне понравилось, как наша сборная сыграла.

Возможно, Кубок Первого канала так и останется генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Железных кандидатов на этот турнир в нынешней команде увидели?

Алексей Яшин: Сложно говорить, потому что никто не знает, какая будет ситуация. Последнее решение за главным тренером. Надеюсь, турниры еще будут, и они дадут Брагину пищу для размышления. Самое важное, что появилась возможность эти самые турниры проводить, что показал Кубок Первого канала. Жизнь продолжается, и я счастлив, что хоккей является ее частью. Надеюсь, что с точки зрения эпидемии больше никаких срывов не произойдет. Еще есть время, есть чемпионат КХЛ. Кто будет сильнее, тот и поедет.

Велика вероятность, что игроки НХЛ до этого чемпионата мира не доедут. С точки зрения перспектив нашей сборной, это плюс или минус?

Алексей Яшин: Считаю, что в целом для хоккея это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы в международных соревнованиях участвовали только лучшие. С другой стороны, туда поедут сильнейшие ребята не из НХЛ, и они будут биться. Так что хоккей в любом случае будет красивый и интересный. И я, так или иначе, буду болеть за сборную России и очень обрадуюсь, если она выиграет чемпионат мира.

Алексей Яшин: Не всегда правильно судить только по результату. Считаю, что "серебро" на Олимпиаде-1998 было успехом нашего хоккея

Зачем забывать Нагано

Вы провели немало матчей в свитере национальной команды. Самый яркий из них вспомните?

Алексей Яшин: Наверное, все равно это Олимпийские игры в Нагано, хоть мы и проиграли там в финале чехам. Самый эмоциональный матч в карьере.

Вы приезжали в сборную всегда, когда была возможность, и даже получили прозвище Капитан Россия. Среди нынешних хоккеистов есть ребята, достойные этого титула?

Алексей Яшин: Считаю, нет смысла переходить на личности. Есть команда. И я считаю, есть большая заслуга Федерации хоккея России в том, что ребята с удовольствием приезжают в сборную: звезды, суперзвезды, игроки КХЛ - все хотят играть в сборной. Поэтому я очень рад, что ребята приезжают, отдают себя целиком ради национальной команды. А кто достоин быть "Капитаном России", Овечкин, Ковальчук, Дацюк - это уже самим ребятам решать или болельщикам.

Алексей Яшин в свое время был одним из немногих энхаэловцев, кто приезжал в сборную России по первому зову. Фото: Федор Савинцев / ТАСС

Что важнее в капитане: чисто игровые навыки или качества вожака, лидера раздевалки?

Алексей Яшин: И то, и другое должно быть. Капитан команды - это тот, на ком лежит ответственность за результат. Если сам не играешь, очень сложно другим говорить, что они должны делать. Но плюс к этому должны быть организационные качества, чтобы мотивировать ребят отдавать все силы ради победы.

Вам за время вашего капитанства в "Оттаве", "Айлендерс", сборной России речи произносить приходилось?

Алексей Яшин: Я уже не помню, но нет, наверное. Что говорить, прыгать надо! В этом плане, игра и результат - это главное. В тех командах, в которых я играл, вопросов по самоотдаче никогда не стояло.

Вас во всех интервью спрашивают про поражение чехам в финале Олимпиады-1998. Если бы можно сделать так, чтобы все о той игре забыли, пошли бы на это?

Алексей Яшин: Нет. А почему надо об этом забывать? Я считаю, что та Олимпиада в целом и завоеванное на ней "серебро" - это успех нашего, российского хоккея. Как ребята относились друг к другу, вне зависимости от победы или поражения. Не всегда правильно судить только по результату. Там действительно была команда, и я с гордостью вспоминаю ребят, с которыми играл и которые отдали все силы для победы. Но так сложилось.

Вам в свое время удалось поработать генменеджером женской сборной России. Не было желания попробовать себя в аналогичной должности в мужской команде?

Алексей Яшин: Пока ситуация соответствующим образом не сложилась. Но если в будущем появится что-то интересное в этом плане, с удовольствием попробую.

Ковальчук все равно звезда

Если перспективы сборной неясны, то у клубов все понятно: сезон КХЛ продолжается несмотря ни на что. Как считаете, стоило его вообще начинать? Многие по-прежнему сомневаются.

Алексей Яшин: Тут спорить можно до бесконечности: нужно было начинать, не нужно, как надо было это делать и так далее. Лично я рад, что сезон идет. Это ведь и какая-то отдушина для людей, у них есть возможность смотреть хоккей. Другое дело, что мне сложно что-то говорить за самих хоккеистов или за людей, которые все это организовывают. Наверное, с точки зрения организации безопасности не все так просто. Но жизнь продолжается, нужно жить, двигаться вперед. И очень здорово, что это происходит.

Вам когда-нибудь приходилось играть при пустых трибунах или в обстановке, близкой к этому?

Алексей Яшин: Такого не было. Может, только в детском хоккее. Но есть данность, и нужно отталкиваться от нее, а не думать о том, как могло бы быть. Мы двигаемся вперед, а что из этого получится, увидим.

Вы не удивлены, что несмотря на введение жесткого потолка зарплат и некоторое перераспределение игроков в командах, в лидерах все те же: на Западе - ЦСКА и СКА, на Востоке - "Ак Барс" и "Авангард"?

Алексей Яшин: Это команды с хорошей организацией. Они вовремя предприняли необходимые шаги, чтобы сохранить нужных игроков и быть способными бороться за Кубок Гагарина. Поэтому, не удивлен.

Одна из главных новостей лиги сейчас - это переход Ильи Ковальчука в омский "Авангард"? Одобряете этот трансфер?

Алексей Яшин: Считаю, очень здорово, что он вернулся. Для нашего хоккея Илья все равно - звезда. Я в свое время тоже возвращался в КХЛ, и было все классно и супер. Думаю, Ковальчук выбрал тот вариант, который счел наиболее верным для своей карьеры. От себя хочу пожелать ему успехов, желания играть. А мы все будем наслаждаться его мастерством.

В этом сезоне клуб КХЛ, китайский "Куньлунь" возглавил ваш ровесник, Алексей Ковалев. Следите за его работой?

Алексей Яшин: Слежу. Постоянно с ним на связи. Мы с ним давно знакомы общаемся. Хочу пожелать ему успехов. Да, у него сложная команда, сложная ситуация: в клубе много иностранцев, нет своей площадки - много других вопросов. Но я болею за Лешу, надеюсь, все будет хорошо.

Допускаете возможность, что в один прекрасный момент окажетесь на тренерском мостике?

Алексей Яшин: В жизни всегда надо все допускать. Всякое может получиться или сложиться. Если вдруг образуется что-то интересное, может, и тренерским ремеслом займусь.

В мае этого года телеканал TSN включил вас в сборную "Оттавы" всех времен и народов…

Алексей Яшин: Честно, пропустил эту информацию. Вошел туда, говорите? Очень рад. "Оттава" - это большая часть моей жизни.

Вы в историю хоккея вошли не только благодаря своей игре, но и забастовкой в "Оттаве" по поводу нового контракта. Те полтора года без хоккея были худшими в вашей карьере?

Алексей Яшин: Во-первых, не полтора года, а год (454 дня - прим. "РГ"). Но вопрос не в этом. Есть хоккей, есть жизнь, и в жизни нужно принимать определенные решения. Поэтому не могу сказать, что это были худшие моменты в моей жизни.

Вас же тогда прозвали Cash-in. Ваш одноклубник по "Айлендерс" Брент Сопел еще вспоминал, как вы с зарплатой 9 млн долларов в год собирали с команды по пять баксов на вечеринку для новичков…

Алексей Яшин: А в чем вопрос? Не надо было собирать деньги? Бренту, наверное, виднее. Лично у меня с ним всегда были хорошие отношения, не знаю, к чему вообще возник весь этот разговор.

Между тем, совсем не за горами новый сезон в НХЛ. Все команды будут играть "регулярку" только внутри своих дивизионов и проведут по 56 матчей вместо 82. Как все это отразится на зрелищности сезона?

Алексей Яшин: Профсоюз игроков и лига приняли решение. Остается просто ему подчиниться.

За кем из наших будете особенно следить в предстоящем сезоне?

Алексей Яшин: Все будут следить за нашими звездами: Овечкиным, Малкиным, Тарасенко, Кучеровым, Панариным. Интересно будет посмотреть за Кириллом Капризовым, за Ильей Сорокиным, подписавшим контракт с "Айлендерс", где я играл. Я ребят очень хорошо знаю, надеюсь, все у них будет хорошо.

Досье "РГ"

Алексей Яшин родился 5 ноября 1973 года в Свердловске. Карьеру начал в местном "Автомобилисте". В России выступал за московское "Динамо", "Локомотив", ЦСКА и СКА. В НХЛ играл за "Оттаву" и "Айлендерс". В сезоне 1998/1999 стал первым российским капитаном клуба НХЛ на постоянной основе. Занимает десятое место по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян (781). В составе сборной становился чемпионом мира (1993), выигрывал олимпийские "серебро" (1998) и "бронзу" (2002).

Где будем смотреть

30 декабря, среда, Первый канал

05.30. Россия - Австрия. Прямая трансляция