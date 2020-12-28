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28.12.2020 13:37
Рубрика: В мире

Индонезия запретит въезд в страну всем иностранцам с 1 по 14 января

Текст: Юрий Когалов
Власти Индонезии намерены запретить въезд в страну всем иностранцам в первые две недели нового года. Как передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Ретно Марсуди, Джакарта пытается предотвратить распространение нового штамма коронавируса, недавно выявленного в Великобритании.

Впрочем, для некоторых высокопоставленных чиновников будет сделано исключение, чтобы не разрушать дипломатические контакты.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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На прошлой неделе власти Индонезии уже запретили въезд в страну всем прибывающим из Соединенного Королевства, а также ужесточили правила для путешественников из других стран Европы и Австралии.

Индонезия - далеко не единственная страна, где обеспокоены появлением нового штамма. После заявления британского премьера Бориса Джонсона о выявлении более заразной мутации коронавируса, десятки стран приостановили авиасообщение с Британией. Как стало сегодня известно, Саудовская Аравия продлила как минимум на неделю запрет на осуществление коммерческих рейсов, чтобы обезопасить своих подданных. Правда, ограничения не коснутся грузовых рейсов, и не будут мешать иностранцам, желающим покинуть королевство. Аналогичным образом поступила Южная Корея.

По этой же причине Япония прекратила с понедельника и до конца января допуск в страну лиц из большинства государств мира, за исключением постоянно проживающих в стране иностранцев.

А вот Сингапур, наоборот, с сегодняшнего дня начал смягчать ограничения. Касаются они в основном жизни внутри города-государства. В то же время республика открыла зеленые коридоры для деловых и официальных поездок с Брунеем, Германией, Индонезией, КНР, Малайзией, Республикой Корея и Японией. А жители Австралии, Брунея, Вьетнама, Китая и Новой Зеландии освобождаются от обязательного карантина после прибытия в Сингапур, им достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Пандемия коронавируса COVID-19

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