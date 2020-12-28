Infiniti рассказала о новинках для России

В следующем году марка Infiniti привезет в Россию две новинки.

"К концу следующего календарного года россияне смогу купить или заказать QX55 и новый QX60", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.

Кроссовер QX55 создан на основе уже знакомого кроссовера Infiniti QX50 образца 2017 года.

Сохранена колесная база (2800 мм), а изменена лишь форма кузова. Новый QX55 получился на 39 мм длиннее (4732 мм) и на 56 мм ниже (1622 мм) донора. Заявленный дорожный просвет - 219 мм.

Под капотом установлен 272-сильный бензиновый VC Turbo с переменной степенью сжатия, который агрегатируется вариатором. По умолчанию QX55 укомплектован интеллектуальной системой полного привода.

Кросс-купе получило немного доработанную подвеску. Благодаря новым пружинам и амортизаторам, а также увеличенным стабилизаторам поперечной устойчивости удалось добиться более точной управляемости.

Салон QX55. Фото: Пресс-служба Infiniti.

Фото: Пресс-служба Infiniti.

Что касается QX60, то автомобиль пока не показан, в сентябре дебютировал лишь его прототип - QX60 Monograph.

Вдохновение для фар и фонарей дизайнеры компании черпали в электрическом радиаторе, а для решётки - в оригами, а узор на стеклянной крыше создавался под впечатлением от складок на кимоно.

О технике пока есть лишь предварительная информация. Судя по всему, новый Infiniti QX60 сохранит компоновку нынешней модели с поперечным расположением двигателя.

Не исключено, что автомобиль второго поколения получит 2,0-литровый турбомотор от QX50 (там он выдает 272 л.с. и 379 Нм). Кроссовер сохранит трехрядный салон.