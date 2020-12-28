Иран передал Украине отчет о сбитом Boeing

По его словам, Организация гражданской авиации Ирана подготовила отчет и 21 декабря в режиме видеоконференции передала его украинской и другим заинтересованным сторонам. В скором времени им официально будет предоставлен и уже переведенный доклад, отметил представитель МИД.

Таким образом, он дезавуировал заявления представителей украинского МИД, что Киев все еще не получил отчет.

Как ранее передавало Tasnim News Agency, в документе признается, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. О человеческом факторе заявлялось и сразу после катастрофы: в связи с напряженностью в отношениях с США ПВО Ирана были приведены и в полную боевую готовность, и когда самолет пролетал рядом с военным объектом, его приняли за крылатую ракету.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший в Киев из Тегерана, разбился 8 января вскоре после взлета. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту, большая часть из них - граждане Ирана и Канады.