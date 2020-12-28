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28.12.2020 11:21
Рубрика: В мире

Иран передал Украине отчет о сбитом Boeing

Текст: Юрий Когалов
Тегеран еще неделю назад передал Киеву доклад по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800, сбитому под столицей Ирана в начале года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Организация гражданской авиации Ирана подготовила отчет и 21 декабря в режиме видеоконференции передала его украинской и другим заинтересованным сторонам. В скором времени им официально будет предоставлен и уже переведенный доклад, отметил представитель МИД.

Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
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Таким образом, он дезавуировал заявления представителей украинского МИД, что Киев все еще не получил отчет.

Как ранее передавало Tasnim News Agency, в документе признается, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. О человеческом факторе заявлялось и сразу после катастрофы: в связи с напряженностью в отношениях с США ПВО Ирана были приведены и в полную боевую готовность, и когда самолет пролетал рядом с военным объектом, его приняли за крылатую ракету.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший в Киев из Тегерана, разбился 8 января вскоре после взлета. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту, большая часть из них - граждане Ирана и Канады.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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