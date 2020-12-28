Постановление правительства Калининградской области от 25 декабря 2020 года № 975 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865 и от 23 декабря 2020 года № 943) следующие изменения:

1) в преамбуле слова "от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" государственный санитарно-эпидемиологический надзор"," заменить словами "от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019",";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области массовых мероприятий:

1) деловых;

2) спортивных (за исключением официальных спортивных мероприятий с участием команд Футбольного клуба "Балтика", при условии заполнения зрительских трибун не более 20 % от общего количества мест, и Волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 10 % от общего количества мест);

3) культурных;

4) развлекательных;

5) публичных;

6) иных массовых мероприятий.";

3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) в сфере физической культуры и спорта (за исключением индивидуальных тренировок в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях, в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, а также тренировок команд Футбольного клуба "Балтика", Волейбольного клуба "Локомотив - Калининградская область", сборных команд Калининградской области и Российской Федерации по иным видам спорта;";

4) в подпункте 1 пункта 4:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"запрета работы до 15 января 2020 года фуд-кортов (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом), а также стрит-фудов;";

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"запрета деятельности предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах (торговых комплексах) и не имеющих отдельного входа для посетителей, с 25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом);";

- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"проведения занятий в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в очной форме (для организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые осуществляют деятельность на территории Калининградской области);";

5) абзац второй подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"- по перевозке пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам с заполнением более 50% посадочных мест";";

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Рекомендовать:

1) общеобразовательным организациям, расположенным на территории Калининградской области, установить период зимних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года - для обучающихся 1 - 4, 9, 11 классов, с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года -для обучающихся 5 - 8,10 классов;

2) профессиональным образовательным организациям, расположенным на территории Калининградской области, установить период зимних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.";

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Организациям дополнительного образования, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, реализующим программы дополнительного образования, обеспечить проведение занятий в период с 16 ноября 2020 года по 17 января 2021 года на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта).".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области А.Б.Родин







