Косачев прокомментировал принятие нового бюджета США

Однако это, конечно же, отнюдь не единственные средства и инструменты, которые Америка направляет на "гибридную войну" с Россией - а речь, разумеется, об этом. Скажем, заветированный Трампом законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в котором, в частности, предусмотрено и расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", и множество других антироссийских мер, содержит отдельный 29-страничный раздел по России, хотя она неоднократно упоминается и в других статьях.

$290 бюджетных миллионов, о которых идет речь в данном случае - это средства на, грубо говоря, прямое вредительство. Но любопытно, как именно видят это в США. В частности, документ накладывает запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать "стратегическим целям РФ". Уточняю - целям не президента России, не "олигархов", а именно России. Это - документ по сдерживанию нашего развития, а не по противодействию неугодным властям.

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Средства пойдут на поддержку программ по "развитию демократий" в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы на тему, почему у нас "ни с того, ни с сего" активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США. Кроме того, ничуть не скрывается, что и в случаях прямого финансирования определенных сил в соседних с Россией странах речь идет о поддержке сугубо антироссийских политиков и движений, а вовсе не о продвижении демократии, коль скоро все это идет именно под грифом противостояния России.

Другое назначение американских бюджетных денег - финансирование работы радиостанций "Голос Америки" и "Свобода" ("Свободная Европа"), а также "независимых СМИ" в Европе (любопытно, как повлияет американское финансирование на их независимость?).

В общем, все ожидаемо, ну а сам факт, что на противодействие КНР власти США намерены выделить похожую сумму - $300 млн, - выглядит даже своего рода признанием. Ведь у нас до сих пор, даже на фоне непрекращающихся санкций и кампаний США, все еще можно встретить высказывания о том, что, мол, никому мы в Америке неинтересны, и все наши опасения и контрмеры - следствие некой зацикленности на Америке и прочей "паранойи". В этом плане даже удобно, что педантичные в финансовых вопросах американцы столь обстоятельно прописывают в главных бюджетных документах страны свое "равнодушие" к России.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.