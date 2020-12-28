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28.12.2020 09:17
Рубрика: Спорт

Ларионов сравнил Чехию со сборной России по футболу на ЧМ-2018

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов после поражения от Чехии выделил игру голкипера Ярослава Аскарова. Кроме того, специалиста беспокоит тот факт, что его команда не смогла забить.

Российская команда уступила Чехии со счетом 0:2, не забив в матче молодежного чемпионата мира впервые за долгое время. Также наставник россиян сравнил этот матч с поединком 1/8 финала ЧМ по футболу между командами Испании и России.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images/AFP
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"То, что не забили, не может не беспокоить. Мы сегодня делали перестановки. К сожалению, много наших бросков чехи заблокировали. Не доводим шайбу до ворот, нужно над этим работать. Сыграет ли Абрамов на МЧМ? Посмотрим, завтра будем принимать решение. Безусловно, мы планируем его задействовать в матче с Австрией. Можно привести аналогию с матчем с Испанией на чемпионате мира по футболу в Москве. По стилю соперника игры были похожи. Сборная Чехии была как сборная России на ЧМ-2018 по футболу против Испании, когда победили их от обороны. Голы должны были идти с дальней дистанции, с отскоков. Нам нужно быть более разнообразными в следующих матчах", - цитирует слова Ларионова Sport24.

Наставник российской команды признался, что не будет строго наказывать игроков, допустивших ошибки.

"По поводу пропущенных голов: перед первым мы две минуты атаковали, затем случилась контратака. К сожалению, такое случается. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в финале. Ошибаются все. Ошибаются великие защитники. Строго не будем судить защитников, которые сегодня ошиблись. Для нас это поражение будет неплохим уроком", - сказал он.

Ларионов отметил, что по итогам этого матча у него нет вопросов к вратарю Аскарову.

"Аскаров невероятно сыграл в этих двух матчах. На его счет у нас нет никаких сомнений и переживаний. К нему никаких вопросов нет. Нам надо больше забивать, в том числе в большинстве. Будем над этим работать", - сказал он.

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