Ларионов сравнил Чехию со сборной России по футболу на ЧМ-2018

Российская команда уступила Чехии со счетом 0:2, не забив в матче молодежного чемпионата мира впервые за долгое время. Также наставник россиян сравнил этот матч с поединком 1/8 финала ЧМ по футболу между командами Испании и России.

"То, что не забили, не может не беспокоить. Мы сегодня делали перестановки. К сожалению, много наших бросков чехи заблокировали. Не доводим шайбу до ворот, нужно над этим работать. Сыграет ли Абрамов на МЧМ? Посмотрим, завтра будем принимать решение. Безусловно, мы планируем его задействовать в матче с Австрией. Можно привести аналогию с матчем с Испанией на чемпионате мира по футболу в Москве. По стилю соперника игры были похожи. Сборная Чехии была как сборная России на ЧМ-2018 по футболу против Испании, когда победили их от обороны. Голы должны были идти с дальней дистанции, с отскоков. Нам нужно быть более разнообразными в следующих матчах", - цитирует слова Ларионова Sport24.

Наставник российской команды признался, что не будет строго наказывать игроков, допустивших ошибки.

"По поводу пропущенных голов: перед первым мы две минуты атаковали, затем случилась контратака. К сожалению, такое случается. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в финале. Ошибаются все. Ошибаются великие защитники. Строго не будем судить защитников, которые сегодня ошиблись. Для нас это поражение будет неплохим уроком", - сказал он.

Ларионов отметил, что по итогам этого матча у него нет вопросов к вратарю Аскарову.

"Аскаров невероятно сыграл в этих двух матчах. На его счет у нас нет никаких сомнений и переживаний. К нему никаких вопросов нет. Нам надо больше забивать, в том числе в большинстве. Будем над этим работать", - сказал он.