Кабинет министров продолжит поддержку российского автомобилестроения льготными механизмами покупки машин.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продлении программ льготного лизинга и автомобильного кредитования до конца 2023 года. "Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России", - напомнил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Средства на компенсацию выпадающих доходов банков и лизинговых организаций предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год. "Всего более 12,5 миллиарда рублей", - сказал премьер. На льготное автокредитование предусмотрено 8,87 миллиарда и 3,84 миллиарда - на лизинг машин.

В уходящем году министерство промышленности и торговли реализовывало сразу две программы льготного автокредитования: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Летом в них допустили работников государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком и граждан, сдавших свои автомобили старше шести лет в trade-in. В льготный лизинг автомобили можно взять по программам "Свое дело", "Российский тягач" и "Льготный лизинг".

По итогам 11 месяцев 2020 года при государственной поддержке в России было реализовано более 256 тысяч автомобилей. Из них 199,3 тысячи граждане приобрели за счет льготных автокредитов. Бюджет программы в уходящем году составил 20,7 миллиарда рублей.

Через льготный лизинг продано 52 тысячи автомобилей, объем господдержки - 12,5 миллиарда. Еще 5100 автомобилей было реализовано по программе субсидирования газомоторной техники.

На совещании Михаил Мишустин сообщил о новых решениях для повышения доступности среднего профессионального и высшего образования. По поручению президента правительство расширило программу государственной поддержки образовательного кредитования. "Сегодня дополнительно направим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 миллионов рублей", - заявил премьер-министр.

Льготные механизмы распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России

В этом году ставка на такие займы была снижена до 3 процентов. Мера оказалась очень востребованной, подчеркнул глава кабмина. Такие льготные условия позволяют обучающимся на платной основе серьезно сократить расходы на образование.

Официально

Назначен новый глава Росстандарта

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Ранее он был заместителем главы ведомства. Бывший глава агентства Алексей Абрамов освобожден от должности по собственному желанию.