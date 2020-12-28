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28.12.2020 12:54
Рубрика: Госуправление

Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении программ льготного лизинга и автомобильного кредитования до конца 2023 года.

Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов

"Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России", - напомнил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Средства на компенсацию выпадающих доходов банков и лизинговых организаций предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год. "Всего более 12,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.