Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе

Компания Haval приступила к изучению нескольких инцидентов, связанных с возгоранием кроссоверов F7x в регионах Сибири. В течение нескольких дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять машин.

По информации, которую собрал "Хавал-клуб", во всех случаях это происходило в сильный мороз после того, как у кроссоверов срабатывала функция автозапуска. Судя по нескольким фото и видео, которые размещены на форуме, возгорание появлялось под кузовом в задней части машины. Всего на данный момент известно о пяти случаях - двух в Сургуте, а также в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Согласно предварительным данным, как минимум три из этих машин приобретали у местного дилера бренда. Там же устанавливали и сигнализации, с помощью которых осуществляется автозапуск. Но каковы могли быть причины - установит следствие или проверка, которую проведет компания.

- Мы осведомлены о ситуации с возгоранием автомобилей Haval F7x. Haval стремится поддерживать высокие стандарты качества и надежности автомобилей и серьезно относится к возникшей проблеме. На данный момент мы проводим исследование и проверяем все возможные версии случившегося, а также поддерживаем связь с владельцами данных автомобилей и информируем их обо всех этапах процедуры. Однако до окончания исследования мы воздержимся от любых комментариев, - заявили в представительстве Haval.

Напомним, купеобразный кроссовер Haval F7x выпускают с конца 2019 года на тульском заводе бренда. До сих пор о подобных проблемах известно не было. Кроме того, нет информации, что аналогичные возгорания происходили в других регионах. За последние месяцы 2019-го компания продала 477 таких машин, за 9 месяцев 2020-го - еще 2 666. Цена - от 1 549 000 до 2 029 000 рублей.