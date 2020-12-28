Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности своего возвращения в UFC.

Нурмагомедов рассказал о том, что совсем скоро ему предстоит встреча с главой организации Даном Уайтом. Чемпион уверен, что речь зайдет о возвращении в октагон.

"В UFC очень сильно хотят, чтобы я продолжал выступать. 9 лет провел в федерации. Уже есть некоторая история, я их не виню в этом. Мне они предлагают условия, уговаривают. Предлагают бойцов, условия, но им сложно удивить меня. Им предлагать некого. Я половину из топ-10 побеждал. Скоро встретимся с Даной", - сказал Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ".

Чемпион отметил, что он не хочет, чтобы вероятность его возвращения существовала.

В октябре нынешнего года Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи, после чего объявил о завершении карьеры.