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28.12.2020 20:24
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможности своего возвращения в UFC.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Нурмагомедов рассказал о том, что совсем скоро ему предстоит встреча с главой организации Даном Уайтом. Чемпион уверен, что речь зайдет о возвращении в октагон.

"В UFC очень сильно хотят, чтобы я продолжал выступать. 9 лет провел в федерации. Уже есть некоторая история, я их не виню в этом. Мне они предлагают условия, уговаривают. Предлагают бойцов, условия, но им сложно удивить меня. Им предлагать некого. Я половину из топ-10 побеждал. Скоро встретимся с Даной", - сказал Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ".

Чемпион отметил, что он не хочет, чтобы вероятность его возвращения существовала.

В октябре нынешнего года Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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