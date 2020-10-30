Нурмагомедов рассказал о том, как принял решение о завершении карьеры

На встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым он сообщил, что сразу после смерти отца он получил предложение провести этот бой и нужно было принять какое-то решение - сразу объявить о завершении карьеры или сделать это после боя.

"Очень тяжелое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить все и переформатироваться - сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше. Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

По словам непобежденного чемпиона, близкие были недовольны решением об уходе из спорта. "Даже если я подерусь еще десять раз, придет время, когда надо будет оставить. И это решение по-любому придет, в 32 года, или в 34, или в 35", - отметил он.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о том, что он ожидает возвращения Нурмагомедова, который хотел бы покинуть спорт имея не 29 побед, как сейчас, а 30.