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30.10.2020 10:48
Рубрика: Спорт

Глава UFC считает, что Нурмагомедов вернется в октагон

Текст: Максим Домчев

Глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон ради того, чтобы одержать тридцатую в карьере победу.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи

24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, "задушив" во втором раунде временного чемпиона американца Джастина Гэтжи. После этого спортсмен заявил о том, что покидает спорт, чтобы посвятить больше времени своей маме.

Однако глава UFC Дана Уайт уверен, что пройдет некоторое время и Нурмагомедов снова выйдет в октагон ради того, чтобы одержать 30-ю победу.

"Я говорил с Хабибом. Он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел навсегда. Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание", - сказал Уайт CBS Sports Radio.

В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в ММА. Он впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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