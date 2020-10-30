Глава UFC считает, что Нурмагомедов вернется в октагон

Глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон ради того, чтобы одержать тридцатую в карьере победу.

24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, "задушив" во втором раунде временного чемпиона американца Джастина Гэтжи. После этого спортсмен заявил о том, что покидает спорт, чтобы посвятить больше времени своей маме.

Однако глава UFC Дана Уайт уверен, что пройдет некоторое время и Нурмагомедов снова выйдет в октагон ради того, чтобы одержать 30-ю победу.

"Я говорил с Хабибом. Он был крайне эмоционален, когда выиграл последний бой. У меня есть чувство, что он вернется за 30-й победой, захочет сделать 30-0. Не думаю, что он ушел навсегда. Его отец хотел эти 30-0, и я думаю, Хабиб может вернуться, чтобы выполнить его желание", - сказал Уайт CBS Sports Radio.

В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в ММА. Он впервые в карьере поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.